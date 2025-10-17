Heiße Asche entsorgt – in der Nacht begann Komposthaufen zu brennen

Keine ruhige Nacht für die Feuerwehr Grafenstein: Um 2.43 Uhr in der Nacht auf heute wurde sie zu einem Komposthaufenbrand in Froschendorf alarmiert.

In der Nacht auf den 17. Oktober wurde die Freiwillige Feuerwehr Grafenstein unsanft aus dem Bett geholt: Um 2.43 Uhr gab es einen Brandalarm in Froschendorf. „Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Komposthaufen in Brand geraten war“, schilderten die Florianis die Situation in den sozialen Medien. Das Feuer war durch dort entsorgte heiße Asche ausgelöst worden. Glücklicherweise waren die Florianis trotz später Stunde rasch zur Stelle: „Der Brand konnte innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden.“