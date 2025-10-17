„60 Fußballfelder“ am Flughafen  Klagenfurt zu haben

Der Flughafen hat kürzlich kommuniziert, dass über 420.000 Quadratmeter zur Flächenentwicklung vergeben werden. Was bedeutet das für den Flughafen und für Klagenfurt? 5 Minuten hat direkt beim Geschäftsführer des Airport nachgefragt.

Interview mit Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt

5 Minuten: Herr Wildt, was hat es mit diesen Flächen auf sich?

Maximilian Wildt: Das Areal des Flughafens Klagenfurt ist sehr groß. Ein Teil davon wird nicht für den Flugbetrieb benötigt, das heißt, da handelt es sich um Flächen abseits von Landebahn, Vorfeld und Terminal.

Warum werden die Flächen ausgeschrieben?

Eine europaweite Ausschreibung garantiert Transparenz und fairen Wettbewerb. Ganz wichtig für uns – die Flächen werden nicht verkauft, sondern bleiben im Besitz des Flughafens, werden aber langfristig zur Nutzung vergeben.

Welchen Nutzen hat der Flughafen?

Diese Flächen sollen bestmöglich für Projekte verwendet werden, die den Standort aufwerten und den Flughafen finanziell unterstützen.

Was kann man sich da konkret vorstellen? Von welcher Größenordnung sprechen wir?

Zum Vergleich: Diese 420.000 Quadratmeter sind so groß wie rund 60 Fußballfelder – da ist also wirklich viel Platz. Für die Ausschreibung ist die Fläche in drei Abschnitte aufgeteilt.

Wo befinden sich diese Flächen?

Das größte zusammenhängende Areal ist im Süden des Flughafens und hat 250.000 Quadratmeter. Wieder zum besseren Vorstellen der Vergleich – das entspricht circa 35 Fußballfeldern. Hier wird auch eine eigene Zufahrtsstraße zur Erschließung gebaut. Eine zu entwickelnde Fläche dieser Größe so nah zu einer Stadt – und in unserem Fall zur Landeshauptstadt Kärntens – ist äußerst selten. Das ist etwas Besonderes.

Und die anderen Flächen?

Weitere Areale gibt es im Südosten und im Norden. Die Flächen im Norden befinden sich am nächsten zum Terminalgebäude des Flughafens. Damit bieten sie sich am meisten für Projekte an, von denen die Leute, die den Flughafen nutzen, profitieren. Hier soll zum Beispiel ein Hotel für Passagiere und Besatzungsmitglieder entstehen, auch ein Supermarkt ist angedacht.

Warum gerade ein Supermarkt am Flughafen?

Ein Nahversorger bei uns am Standort wäre ideal für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich auch für unsere Passagiere. Als Flughafen sind wir zudem jeden Tag geöffnet, der tägliche Betrieb ist somit auch für alle angesiedelten Geschäfte und Unternehmen ein Vorteil.

Wo finden Interessierte mehr Informationen?