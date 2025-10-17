Klagenfurt feiert MENA-Eröffnung – und Udo Wenders singt gratis

Nach 15 Jahren Vereinsarbeit hat MENA nun eine feste Heimat: In Klagenfurt wurde das neue Vereinsbüro feierlich eröffnet – mit prominenten Gästen und einem musikalischen Auftritt von Udo Wenders.

Udo Wenders sorgte nicht nur bei der Eröffnung des neuen MENA-Vereinsbüros für Stimmung, sondern will auch zukünftig helfen.

Rund 70 Gäste kamen zur feierlichen Eröffnung des neuen Vereinsbüros von MENA in der Gutenbergstraße 7 in Klagenfurt. Obfrau Sandra Wilding und Gründerin Isabella Scheiflinger begrüßten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kirche. Nach 15 Jahren Vereinsarbeit verfügt MENA nun erstmals über eine zentrale, barrierefreie Anlaufstelle für Organisation und Beratung.

©Verein MENA Olga Voglauer von den Grünen Kärnten dankte dem Verein in ihren Grußworten. ©Verein MENA Das MENA-Vorstandsteam freute sich über die vielen Gäste bei der Neueröffnung.

Udo Wenders sorgte für Stimmung

Zu den Gratulanten zählten Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer und Landesrätin Beate Prettner, die in ihren Grußworten dem Verein für sein „Wirken im Geiste des Miteinanders

und der Menschlichkeit“ dankten. Den geistlichen Segen spendete Gerhard Simonitti, Provisor der Klagenfurter Stadtpfarren. Auch Landtagsabgeordnete Ruth Feistritzer und der Mediziner Klemens Fheodoroff, selbst Mitglied des MENA-Fachbeirats, nahmen an der Eröffnung teil. Für den Hauptsponsor, die Austrian Anadi Bank, sprach Cesare Lino, der die gesellschaftliche Bedeutung der Vereinsarbeit betonte. Moderiert wurde die Veranstaltung von Gudrun Maria Leb, für musikalische Stimmung sorgte Schlagerstar Udo Wenders, der seinen Auftritt ehrenamtlich gestaltete und dem Verein auch künftig Unterstützung zusagte.

©Verein MENA Schlagerstar Udo Wenders sang ehrenamtlich bei der Eröffnung. ©Verein MENA Auch eine Torte durfte nicht fehlen.