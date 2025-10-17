Skip to content
Das Bild auf 5min.at zeigt Udo Wenders und eine Frau.
Udo Wenders sorgte nicht nur bei der Eröffnung des neuen MENA-Vereinsbüros für Stimmung, sondern will auch zukünftig helfen.
Klagenfurt
17/10/2025
Neues Vereinsbüro

Klagenfurt feiert MENA-Eröffnung – und Udo Wenders singt gratis

Nach 15 Jahren Vereinsarbeit hat MENA nun eine feste Heimat: In Klagenfurt wurde das neue Vereinsbüro feierlich eröffnet – mit prominenten Gästen und einem musikalischen Auftritt von Udo Wenders.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)

Rund 70 Gäste kamen zur feierlichen Eröffnung des neuen Vereinsbüros von MENA in der Gutenbergstraße 7 in Klagenfurt. Obfrau Sandra Wilding und Gründerin Isabella Scheiflinger begrüßten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kirche. Nach 15 Jahren Vereinsarbeit verfügt MENA nun erstmals über eine zentrale, barrierefreie Anlaufstelle für Organisation und Beratung.

Das Bild auf 5min.at zeigt Olga Voglauer.
Olga Voglauer von den Grünen Kärnten dankte dem Verein in ihren Grußworten.
Das Bild auf 5min.at zeigt Personen bei der MENA-Vereinsbüro-Eröffnung.
Das MENA-Vorstandsteam freute sich über die vielen Gäste bei der Neueröffnung.

Udo Wenders sorgte für Stimmung

Zu den Gratulanten zählten Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer und Landesrätin Beate Prettner, die in ihren Grußworten dem Verein für sein „Wirken im Geiste des Miteinanders
und der Menschlichkeit“ dankten. Den geistlichen Segen spendete Gerhard Simonitti, Provisor der Klagenfurter Stadtpfarren. Auch Landtagsabgeordnete Ruth Feistritzer und der Mediziner Klemens Fheodoroff, selbst Mitglied des MENA-Fachbeirats, nahmen an der Eröffnung teil. Für den Hauptsponsor, die Austrian Anadi Bank, sprach Cesare Lino, der die gesellschaftliche Bedeutung der Vereinsarbeit betonte. Moderiert wurde die Veranstaltung von Gudrun Maria Leb, für musikalische Stimmung sorgte Schlagerstar Udo Wenders, der seinen Auftritt ehrenamtlich gestaltete und dem Verein auch künftig Unterstützung zusagte.

Das Bild auf 5min.at zeigt Udo Wenders und drei Frauen bei der MENA-Vereinsbüro-Eröffnung.
Schlagerstar Udo Wenders sang ehrenamtlich bei der Eröffnung.
Das Bild auf 5min.at zeigt Personen bei der MENA-Vereinsbüro-Eröffnung.
Auch eine Torte durfte nicht fehlen.

Über MENA:

Der Verein MENA – MenschenNah – kämpft seit 2010 vor allem gegen das Phänomen Einsamkeit. MENA verbindet Menschen mit und ohne Behinderung, unterstützt in Not geratene Familien und bietet Menschen ohne Lobby sozialen Rückhalt und Hilfe an. Der Verein wurde schon mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Kärntner Menschenrechtspreis im Jahr 2017. Das MENA-Team konnte bis dato beinahe 1.000 Kärntnerinnen und Kärntner unterstützen. MENA bezieht keine öffentlichen Gelder, sondern finanziert sich über Sponsoren (zB LiD, Anadi-hilft, Kelag…), Erlöse von Benefizveranstaltungen sowie über Mitgliedsbeiträge und Spenden.

