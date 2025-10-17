Klagenfurt feiert MENA-Eröffnung – und Udo Wenders singt gratis
Nach 15 Jahren Vereinsarbeit hat MENA nun eine feste Heimat: In Klagenfurt wurde das neue Vereinsbüro feierlich eröffnet – mit prominenten Gästen und einem musikalischen Auftritt von Udo Wenders.
Rund 70 Gäste kamen zur feierlichen Eröffnung des neuen Vereinsbüros von MENA in der Gutenbergstraße 7 in Klagenfurt. Obfrau Sandra Wilding und Gründerin Isabella Scheiflinger begrüßten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kirche. Nach 15 Jahren Vereinsarbeit verfügt MENA nun erstmals über eine zentrale, barrierefreie Anlaufstelle für Organisation und Beratung.
Udo Wenders sorgte für Stimmung
Zu den Gratulanten zählten Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer und Landesrätin Beate Prettner, die in ihren Grußworten dem Verein für sein „Wirken im Geiste des Miteinanders
und der Menschlichkeit“ dankten. Den geistlichen Segen spendete Gerhard Simonitti, Provisor der Klagenfurter Stadtpfarren. Auch Landtagsabgeordnete Ruth Feistritzer und der Mediziner Klemens Fheodoroff, selbst Mitglied des MENA-Fachbeirats, nahmen an der Eröffnung teil. Für den Hauptsponsor, die Austrian Anadi Bank, sprach Cesare Lino, der die gesellschaftliche Bedeutung der Vereinsarbeit betonte. Moderiert wurde die Veranstaltung von Gudrun Maria Leb, für musikalische Stimmung sorgte Schlagerstar Udo Wenders, der seinen Auftritt ehrenamtlich gestaltete und dem Verein auch künftig Unterstützung zusagte.
Über MENA:
Der Verein MENA – MenschenNah – kämpft seit 2010 vor allem gegen das Phänomen Einsamkeit. MENA verbindet Menschen mit und ohne Behinderung, unterstützt in Not geratene Familien und bietet Menschen ohne Lobby sozialen Rückhalt und Hilfe an. Der Verein wurde schon mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Kärntner Menschenrechtspreis im Jahr 2017. Das MENA-Team konnte bis dato beinahe 1.000 Kärntnerinnen und Kärntner unterstützen. MENA bezieht keine öffentlichen Gelder, sondern finanziert sich über Sponsoren (zB LiD, Anadi-hilft, Kelag…), Erlöse von Benefizveranstaltungen sowie über Mitgliedsbeiträge und Spenden.