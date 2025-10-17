Schwerer Unfall in Klagenfurt: Hubschrauberlandung am Knoten Nord

Am Knoten Klagenfurt-Nord kam es am späten Freitagnachmittag zu einem Unfall: Zwei Fahrzeuge waren kollidiert. Bei dem Crash wurden zwei Personen verletzt, eine musste vom Rettungshubschrauber abgeholt werden.

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die FF Kalvarienberg wurden am 17. Oktober zum Knoten Klagenfurt-Nord alarmiert. Dort war ein schwerer Unfall passiert: Zwei Autos waren zusammengekracht, zwei Personen wurden nach Auskunft der Berufsfeuerwehr Klagenfurt verletzt. „Die Feuerwehr führte Assistenzleistungen durch, während der Rettungsdienst die Versorgung der Verletzten übernahm“, so die Florianis. Dabei kam auch der Rettungshubschrauber zum Einsatz: Eine Person wurde mit dem Hubschrauber, die andere mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Update: Überholvorgang misslang: Lenker in Auto eingeklemmt

Mittlerweile gab die Polizei weitere Details zu dem Unfall bekannt. „Bei einem Überholvorgang auf der B95 in Fahrtrichtung Westen geriet ein 38-jähriger Rumäne in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw einer 44-jährigen Frau aus Spittal“, heißt es zum Unfallhergang. Der 38-Jährige wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von unbeteiligten Fahrzeuglenkern befreit werden.

B95 gesperrt

Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Christophorus C11 ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Auch die 44-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungsdienst ins Unfallkrankenhaus eingeliefert. Die B95 war bis etwa 19 Uhr im dortigen Bereich für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen neben dem Rettungsdienst auch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Freiwillige Feuerwehr Kalvarienberg

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2025 um 22:07 Uhr aktualisiert