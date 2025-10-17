KAC trotzt Capitals-Sturm und setzt Auswärtstrend fort
In Wien gastierte heute Abend der KAC bei den Vienna Capitals. Nach einem harten Duell auf dem Eis konnten die Kärntner Gäste die Partie schließlich mit 3:2 für sich entscheiden.
Der EC KAC hat am 17. Oktober im Traditionsduell gegen die Vienna Capitals seine starke Form bestätigt und einen 3:2-Auswärtssieg errungen. Die Klagenfurter spielten effizient und verteidigten die Führung bis zur letzten Sekunde – trotz eines späten Wiener Sturmlaufs.
Ausgleichstreffer in letzter Minute aberkannt
Schon früh legten die Rotjacken den Grundstein für den Sieg: Finn van Ee (16.) traf nach überstandener doppelter Unterzahl zur 1:0-Führung. Im zweiten Drittel wurde es turbulent – Cole Hults (27.) glich für die Capitals aus, doch Mario Kempe (31.) und Mathias From (37.) sorgten mit eiskalten Abschlüssen für eine 3:1-Führung. Im Schlussabschnitt machten die Gastgeber noch einmal Druck, Simon Bourgue (44.) nutzte einen Abspielfehler zum 2:3-Anschlusstreffer. In der Schlussminute drängten die Capitals sogar den Puck über die Linie – der vermeintliche Ausgleich wurde aber aberkannt. Damit blieb es beim knappen, aber verdienten Sieg der Kärntner, die damit ihren Aufwärtstrend fortsetzen.