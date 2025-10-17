SMS-Abzocke: Mobiltelefon-Deal endet teuer für 33-Jährige

Eine Klagenfurterin wollte ihre Treuepunkte für ein günstiges Handyangebot einlösen – doch dann passierte etwas, mit dem sie wohl nicht gerechnet hatte.

Eine SMS wurde für eine 33-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt-Land (Kärnten) am Mittwoch zum Verhängnis. Die Nachricht, angeblich vom Mobilfunkanbieter, forderte sie auf, ihre Treuepunkte einzulösen. Über einen Link in der SMS wurde sie auf eine gefälschte Internetseite weitergeleitet. Dann nahm der Betrug seinen Lauf: Ihr wurden vergünstigte Mobiltelefone angeboten. Sie war vom vermeintlich guten Angebot überzeugt und wollte für einige hundert Euro ein Handy kaufen. Statt eines Handys kam es jedoch zu mehrfachen Abbuchungen des Betrages von ihrer Kreditkarte.