22-Jähriger mit 107 km/h im 50er in Klagenfurt geblitzt

Ein junger Autofahrer hatte es in der Nacht auf Samstag in Klagenfurt offenbar besonders eilig. Die Polizei hat ihn in der Villacher Straße im 50er-Bereich mit 107 km/h geblitzt - und ihm direkt den Führerschein abgenommen.

Ein 22-jähriger Kärntner ist in der Nacht auf Samstag, 18. Oktober 2025, gegen 2 Uhr auf der Villacher Straße in Klagenfurt geblitzt worden. Die Polizei berichtet nun von „deutlich erhöhter Geschwindigkeit“, die man bei ihm gemessen hätte. Und tatsächlich: Stadteinwärts war er im 50er mit 107 km/h unterwegs. Ihm wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.