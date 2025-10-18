Wutausbruch endete mit zerbrochener Scheibe am Benediktinermarkt

Ein nächtlicher Wutausbruch endete am Samstag in Klagenfurt mit einer eingeschlagenen Scheibe: Ein 27-jähriger Slowene trat nach einem Streit mit seiner Freundin gegen die Auslage eines Lokals am Benediktinermarkt.

In der Nacht auf Samstag kam es am Benediktinermarkt in Klagenfurt zu einem Sachschaden: Gegen 1:00 Uhr schlug ein 27-jähriger slowenischer Staatsbürger die Auslagescheibe eines Gastronomielokals ein.

Mann zeigte sich geständig

Mehrere Streifen der Polizei waren rasch vor Ort und konnten den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später ausforschen. Bei der Einvernahme zeigte sich der Mann geständig. Als Motiv gab er an, nach einem Streit mit seiner Freundin aus Wut gegen die Scheibe getreten zu haben.