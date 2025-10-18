Sternenkinderfriedhof Annabichl: Stadt reagiert und plant Veränderungen

Die Kritik des Vereins Wandelstern bezüglich des Sternenkinderfriedhofs in Annabichl ist seit Langem groß. Bürgermeister Christian Scheider hat am Donnerstag alle Beteiligten an einen Tisch geholt.

„Wir haben die Sachlage gemeinsam erörtert und diskutiert, woran es mangelt. Schlussendlich waren sich alle Beteiligten einig, dass sich am Sternenkinderfriedhof rasch etwas ändern muss“, sagt Bürgermeister Christian Scheider. So wurde vereinbart, dass dem Verein Wandelstern, den anderen Sternenkindervereinen sowie den Familien und Angehörigen mehr Eigenaktivität zugesprochen wird. Sie dürfen künftig den Sternenkinderfriedhof beispielsweise für bestimmte Anlässe attraktiveren.

An speziellen Tagen sollen begleitete Rituale angeboten werden

Auch sollen an speziellen Tagen, wie Mutter- oder Vatertag, begleitete Rituale angeboten werden, die die Trauer erleichtern sollen. „Alle werden sich bemühen, besser zu kommunizieren. Bis jetzt hat es eine Pattstellung gegeben, doch nun soll gemeinsam in mehreren Teilschritten an einer, für alle gerecht werdenden, Lösung gearbeitet werden“, informiert der Bürgermeister.

Zusatzfläche für Einzelbestattung ist geplant

So wird die Verglasung des Pavillons zum Teil budgetiert. Auch eine Zusatzfläche für Einzelbestattungen wird es geben. Was die verwitterten Stofftiere angeht, so wird der Verein Wandelstern mittels eines Aushangs am Sternenkinderfriedhof mit den

Familien und Angehörigen Kontakt aufnehmen. Ihnen wird die Möglichkeit geboten,

ihre Stofftiere abzuholen.

„Es ist wichtig, dass dieses Thema auch endlich in der Gesellschaft ankommt“

Im Zuge der Verglasung des Pavillons wird es künftig die Möglichkeit geben, Stofftiere oder Gedenkanhänger wettergeschützt abzulegen. Es wird weiters geplant, dass Schulen und Kindergärten den Gedenkort künftig gestalten dürfen. „Die Stadt ist nun sensibilisiert. Sowohl den Betroffenen als auch der Initiative Wandelstern sowie sämtlichen anderen Sternenkindervereinen werden künftig mehr Rechte eingeräumt. Es ist wichtig, dass dieses Thema endlich auch in der Gesellschaft ankommt und kein Tabuthema mehr ist“, so Scheider abschließend.