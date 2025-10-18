„Equaliz“ feiert 30 Jahre Engagement für junge Frauen

Das ehemalige Mädchenzentrum feierte am Dienstagabend sein 30-jähriges Bestehen. Mädchen und junge Frauen finden dort Ansprechpartner in allen Lebenslagen.

Bürgermeister Christian Scheider und Stadtrat Franz Petritz mit Christine Erlach (Geschäftsführerin von Equaliz) bei der 30-Jahr-Feier in der theaterHalle 11.

Die Welt junger Frauen und Mädchen hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Identität, Sexualität, Gewaltprävention, Aus- und Weiterbildung, Mobbing und auch Finanzen sind nur ein Teil jener Themen, die im „Equaliz“ tagtäglich behandelt werden. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens wurde am Dienstagabend, zu einer Jubiläumsfeier in die theaterHalle 11 eingeladen.

Zahlreiche Gäste sind erschienen

Zahlreiche Wegbegleiter waren gekommen, um Geschäftsführerin Christine Erlach und ihrem Team zu gratulieren. Ebenfalls mit dabei waren Bürgermeister Christian Scheider und Stadtrat Franz Petritz, der in Vertretung von Frauenreferentin Constance Mochar zur Veranstaltung gekommen war. „Equaliz bietet jungen Menschen Perspektiven und Beratung in allen Lebenslagen, egal woher sie kommen. Ihr steht für Mut, Vielfalt und Gleichstellung. Vielen herzlichen Dank für Euren unermüdlichen Einsatz seit drei Jahrzehnten“, so Scheider und Petritz unisono.

Inklusives Kompetenzzentrum

Vor 30 Jahren wurde der gemeinnützige Verein unter dem Titel „Mädchenzentrum“ gegründet, seit einigen Jahren wird er als „Equaliz“ geführt. Die Namensänderung spiegelte den gesellschaftlichen Wandel wider. Das Zentrum hat sich von einer reinen Mädchenberatungsstelle zu einem inklusivem Kompetenzzentrum entwickelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2025 um 13:24 Uhr aktualisiert