Auf Punktejagd: „Rotjacken“ wollen in Graz Sieg einfahren

Der EC-KAC verbuchte am Freitagabend bei den Vienna Capitals seinen vierten 3:2-Erfolg in einem Ligaspiel hintereinander. Damit liegt der Rekordmeister unverändert auf Tabellenplatz sieben, im Ranking nach Punkteschnitt rangiert man freilich hinter dem Spitzentrio Ljubljana, Bolzano/Bozen und Graz (allesamt 2,00) bereits auf Position vier (1,89).

Alle Kraftreserven mobilisieren

Klagenfurt hat im bisherigen Saisonverlauf drei seiner vier Auswärtsspiele gewonnen, auch weil man sich in der Fremde (Trefferquote: 10,5 Prozent) bislang als deutlich effizienter erwies als vor heimischer Kulisse (8,1 Prozent). Bei ihrem jüngsten Sieg in der Bundeshauptstadt waren die Rotjacken sowohl spielerisch (78 gegenüber 49 Puckbesitz-Sequenzen im Angriffsdrittel) als auch kämpferisch (17 geblockte Torschussversuche, Saisonhöchstwert) auf der Höhe, dementsprechend wollen sie auch am Sonntag in Graz die – nach rund 4.490 Reisekilometern seit Dienstag schon merklich beanspruchten – Kraftreserven mobilisieren und neuerlich erfolgreich sein.

Auswärtsspiel am Sonntag

Die Graz99ers kommen gestärkt von einem klaren 6:1-Auwärtserfolg beim EC VSV am Freitagabend in das zweite Saisonduell mit dem EC-KAC. In den vier Begegnungen nach dem ersten Spiel gegen Klagenfurt konnten die Steirer nur vier von zwölf möglichen Zählern einfahren, die jüngsten Auswärtserfolge in Wien (3:1) und eben Villach sorgten in Graz-Liebenau aber wieder für etwas mehr Ruhe. In der Stadt an der Mur ist aktuell die zweitstärkste Offensive der Liga (3,80 Tore pro Saisonspiel) zu Hause, auch kassierten nur drei Teams weniger Gegentreffer pro Partie als die 99ers. Als überragend präsentierte sich bisher das Penalty Killing der Truppe von Head Coach Harald Lange: Bei numerischem Nachteil schlägt es bei Graz lediglich alle 21:55 Minuten ein, der Schnitt der übrigen zwölf ICE-Teams in dieser Kategorie liegt bei 7:38 Minuten. Noch ziemlich durchwachsen liest sich hingegen die Heimbilanz der Steirer: Einem Regulation-Sieg vor heimischem Publikum stehen in Summe drei Niederlagen gegenüber, die 99ers halten im Merkur Eisstadion aktuell trotz 173:90 Torschüssen bei nur 17:15 Treffern.

Die Personalsituation

Beim EC-KAC fehlen unverändert die Langzeitverletzten David Maier (Unterkörper), Luka Gomboc und Fabian Hochegger (beide Oberkörper). Sehr fraglich ist am Sonntag die Mitwirkung von Mario Kempe, der in der Endphase der Partie am Freitag in Wien beim Blocken eines Schusses verletzt wurde und das Eis nur gestützt verlassen konnte. Er und mehrere aufgrund des intensiven Reiseprogramms in den vergangenen Tagen leicht kränkelnde Spieler ließen das optionale Eistraining am Samstag aus, endgültige Klarheit über das Aufgebot für die Begegnung mit den Graz99ers wird demnach erst nach dem Morning Skate am Sonntagmorgen herrschen.