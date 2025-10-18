Schaurige Krampusdisco in Klagenfurt

Nicht mehr lange und es ist schon wieder Krampus-Zeit. Passend dazu veranstalten die Klagenfurter Teufel Shetan am 8. November eine schaurige Krampusdisco.

Am 8. November 2025 gibt es in Klagenfurt eine Krampusdisco im Veranstaltungszentrum.

Am 8. November 2025 gibt es in Klagenfurt eine Krampusdisco im Veranstaltungszentrum.

Die Besucher dürfen sich auf gute musikalische Unterhaltung mit Partyhits und Co. freuen, heißt es von den Veranstaltern. Außerdem sind vier Gastgruppen und DJ Mike mit dabei.

Neue Saison wird eingeläutet

„Wir wollen einfach verschiedene Leute an einem Ort zusammenbringen und gemeinsam den Beginn für den neue Saison feiern“, außerdem wird die neue Ausrüstung des Vereins erstmals präsentiert. Und wer sind die vier Gastgruppen? Dabei handelt es sich um eine Überraschung, mehr dazu verraten die Veranstalter noch nicht. Die Klagenfurter Teufel Shetan werden die Veranstaltung, welche sich an Jugendliche und Erwachsene richtet, feierlich eröffnen, dann präsentieren sich die Gastgruppen im Stundentakt und das „mit ihrer eigenen Einlage“, betonen sie im Gespräch mit 5 Minuten.

©Klagenfurter Teufel Shetan Die Klagenfurter Teufel Shetan veranstalten am 8. November 2025 eine schaurige Krampusdisco.

Infos zur Krampusdisco: Wo? Im Veranstaltungszentrum Klagenfurt (Alpen Adria Platz 1 ) Wann? Am 8. November 2025, ab 19 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2025 um 18:44 Uhr aktualisiert