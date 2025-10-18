Schwerer Unfall bei Treibjagd: 16-Jähriger am Oberkörper getroffen

Bei einer Treibjagd im Bezirk Klagenfurt-Land kam es am Samstag zu einem schweren Jagdunfall: Ein 16-jähriger Teilnehmer wurde von Schrotkugeln getroffen und verletzt.

Gegen den Schützen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und die beiden Jagdwaffen sichergestellt.

Gegen den Schützen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und die beiden Jagdwaffen sichergestellt.

Am Samstag, 18. Oktober kam es im Bezirk Klagenfurt-Land im Zuge einer Treibjagd zu einem Jagdunfall. Gegen 12.30 Uhr erlegte ein 23-jähriger Jäger einen Feldhasen mit seiner Schrotflinte. Dann nahm das Unglück seinen Lauf.

16-Jähriger von Schrotkugeln am Oberkörper getroffen

Durch die Schussabgabe wurde jedoch auch ein 16-jähriger Treiber von abprallenden Schrotkugeln aus einer Entfernung von ca. 40 Meter am Oberkörper getroffen und dadurch verletzt. Der 16-Jährige wurde vom Team des Rettungshubschrauber C11 auf der Unfallstelle erstversorgt und in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Waffenverbot ausgesprochen

Gegen den Schützen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und die beiden Jagdwaffen sichergestellt. Die Polizei spricht in einer Aussendung zu dem Fall zudem von „Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung“. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ (0,0 mg/l).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2025 um 19:16 Uhr aktualisiert