Wassergenossenschaft Pischeldorf warnt: Wasserknappheit spitzt sich zu

In Pischeldorf wird das Wasser knapp: Die anhaltende Trockenheit sorgt für drastisch sinkende Pegelstände. Die Wassergenossenschaft bittet daher alle Bewohner, sparsam mit dem Trinkwasser umzugehen.

Die Wassergenossenschaft Pischeldorf schlägt Alarm: Aufgrund anhaltender Trockenheit seit Mitte September sinken die Pegelstände der Wasserbehälter derzeit drastisch. In einer aktuellen Aussendung appelliert der Vorstand eindringlich an alle Haushalte, unbedingt Wasser zu sparen.

Gravierende Auswirkungen

„Die Quellschüttungen sind massiv zurückgegangen“, heißt es in der Mitteilung. Sollte sich die Situation nicht entspannen, drohe ein kompletter Ausfall der Wasserversorgung – mit gravierenden Folgen für die Bevölkerung. Das würde unter anderem bedeuten: kein Duschen, keine WC-Spülung.

Appell an die Bevölkerung

Die Genossenschaft bittet daher alle Pischeldorfer, ihren Verbrauch so weit wie möglich zu reduzieren – etwa durch kürzeres Duschen, das Vermeiden von Autowaschen oder Gartenbewässerung. „Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe in dieser herausfordernden Situation“, so der Vorstand abschließend.