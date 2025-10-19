„Österreich liest“: Literaturwoche an der Universität Klagenfurt

Vom 20. bis 26. Oktober 2025 steht die Universitätsbibliothek Klagenfurt ganz im Zeichen des Lesens. Im Rahmen der bundesweiten Aktion „Österreich liest“ erwartet Besucher ein vielseitiges Literaturprogramm.

Unter dem Motto „Lesen Sie mit uns weiter“ lädt die Universitätsbibliothek zu einer Woche voller Literatur, Kunst und Begegnung ein. Den Auftakt bildet am 21. Oktober die Finissage zur Ausstellung „The Colony Diary in Nika Language“ von Nika Špan, begleitet von Alina Zeichen. Am 22. Oktober folgt mit „Popper und Mao“ ein außergewöhnlicher Programmpunkt: Thomas Hainscho präsentiert Karl Poppers Mao-Bibel und führt anschließend durch das Karl-Popper-Archiv.

Bücherflohmarkt und Buchvorstellung

Am 22. und 23. Oktober öffnet der beliebte Bücherflohmarkt in der Aula der Universität seine Türen. Zwischen 9 und 17 Uhr können Besucher Bücher, Zeitschriften und audiovisuelle Medien zu Kilopreisen erwerben – ein Paradies für Lesefreunde und Schnäppchenjäger. Ein besonderes Highlight folgt am 23. Oktober um 18 Uhr: Die Buchvorstellung „Über die Mitte | O Sredini | Oltre il Centro“ mit Jani Oswald, Dietmar Pickl und Gerhard Pilgram verbindet Literatur, Philosophie und Fotografie zu einem interdisziplinären Erlebnis. Anschließend lädt die Bibliothek zu einem Buffet ein.

Lektüreempfehlungen der Bibliothekare

Begleitend zur Veranstaltungswoche geben die Bibliothekare unter dem Titel „Bibliothekare lesen (auch)“ persönliche Buchempfehlungen – sowohl als kleine Ausstellung im Lesesaal auf Ebene 3 als auch über die Social-Media-Kanäle der Bibliothek. Alle Programmpunkte im Rahmen von „Österreich liest“ sind bei freiem Eintritt zugänglich.