Günther Lackner wurde als neue Behindertenvertrauensperson im Klinikum Klagenfurt gewählt.
Klagenfurt
19/10/2025
Günther Lackner

Neue Behindertenvertrauensperson im Klinikum Klagenfurt gewählt

Am 15. Oktober 2025 haben die begünstigt behinderten Kollegen des Klinikums Klagenfurt ein starkes Zeichen für Mitbestimmung und Solidarität gesetzt.

Aus rund 250 Wahlberechtigten ging die Liste „Günther Lackner und Team“ klar als Sieger hervor. Günther Lackner wird in den kommenden fünf Jahren die Interessen der begünstigt behinderten Kollegenvertreten.

„Ich freue mich sehr“

Unterstützt wird er von einem engagierten Team aus drei Stellvertreterinnen Susanne Neidhart (tätig in der Druckerei), Martina Murer (tätig auf der IMC 1), Roswitha Höbling (tätig im Klinisch administrativen Dienst). „Mit Günther Lackner übernimmt ein Mensch mit Herz und Haltung diese wichtige Funktion. Sein Einsatz für soziale Gerechtigkeit und faire Arbeitsbedingungen ist beispielhaft“, betont Michael Kraxner, Vorsitzender GÖD Gesundheitsgewerkschaft Kärnten. Günther Lackner zeigt sich erfreut: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen meiner Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsam mit meinem Team werde ich mich mit voller Kraft für eine faire, respektvolle und inklusive Arbeitswelt einsetzen.“

