„Rotjacken“ fahren in Graz Sieg in der Overtime ein

Am heutigen Sonntag gastierten die "Rotjacken" bei den Graz 99ers und konnten die Partie in der Overtime für sich entscheiden.

Beide Mannschaften schenkten sich schon zu Beginn nichts. In der 13. Spielminute erzielten die Steirer das 1:0, doch der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: Mathias From netzte ein. Kurz vor der ersten Pause sicherten sich die Grazer gerade noch die Führung. Es folgen Strafen für beide Mannschaften. Ein vermeintliches Tor der 99ers wird aberkannt. Und dann geht es auch schon in das Schlussdrittel.

Sieg in der Overtime

Und dann endlich der Ausgleich für die Klagenfurter. Simeon Schwinger trifft aus kurzer Distanz. Nach einem hin und her geht es in die Overtime. Und dann folgt nach fünf Spielminuten die Erlösung für den EC KAC. Jan Mursak entscheidet die Partie. Die Klagenfurter gewinnen mit 3:2.