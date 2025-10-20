Suche nach Kriegsrelikten: Hallenbad-Areal wird komplett durchgekämmt

Die Bauvorbereitungen zum Alpen-Adria Familien- & Sportbad in Klagenfurt schreiten voran. In den kommenden Tagen werden die finalen Vermessungen des Bauareals durchgeführt. Auch nach möglichen Weltkriegsrelikten wird gesucht.

Das gesamte Hallenbad-Areal wird in den kommenden Wochen nach Relikten aus dem 2. Weltkrieg abgesucht.

Jahrelang sorgte das geplante Hallenbad in Klagenfurt für Diskussionen. Am 12. Oktober 2025 erfolgte dann endlich der offizielle Spatenstich am Südring. Auch 5 Minuten war vor Ort. Mehr dazu unter: Spatenstich: In Klagenfurts Hallenbad-Projekt kommt endlich Bewegung. In regelmäßigen Abständen wollen die Stadtwerke nun über den Baufortschritt zu informieren. Hierzu wurde sogar eine eigene Info-Plattform eingerichtet. Daraus geht hervor, dass in den kommenden Tagen die finalen Vermessungen durchgeführt werden. Auch nach möglichen Weltkriegsrelikten wird gesucht.

Kampfmittel-Check

Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Kampfmittelerkundung, heißt es vonseiten der Stadtwerke dazu. Diese Untersuchung basiert auf den bereits abgeschlossenen ersten Erkundungen im Jahr 2023 und muss jetzt räumlich noch engmaschiger durchgeführt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich 40 Tage andauern. Zunächst erfolgen großflächige Untersuchungen mittels Bodenradar, anschließend Tiefensondierungen mit Bohrungen.

So geht es mit dem Hallenbad in Klagenfurt weiter Hochwasserschutzmaßnahmen: Im November erfolgt die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen nach Vorgaben des wasserrechtlichen Bescheides. Im Süden des Baugrunds selbst entsteht ein Erdwall. Am Areal gegenüber wird eine auf einer Fläche von 2 Hektar der Boden abgetragen, um im Falle entsprechender Regenmengen als Retentionsfläche zu dienen.

Parallel dazu werden in den kommenden Wochen die Ausschreibungen für mehr als 30 Gewerke veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt auf allen relevanten und im Vergaberecht festgelegten Plattformen.