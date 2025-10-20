In Klagenfurt entsteht das größte Fitnessstudio Kärntens

In Klagenfurt tut sich was: Zwei Kärntner Unternehmer wollen das größte Fitnessstudio Kärntens mit Gesundheitszentrum bauen. Wo früher Autos verkauft wurden, soll bald geschwitzt und trainiert werden.

In der Völkermarkterstraße 145 in Klagenfurt wird derzeit auf dem früheren Gelände des Autohauses Kinzel intensiv umgebaut. Im Gespräch mit 5 Minuten erklärten die Initiatoren, dass das Projekt unter dem Namen „Gigafit“ geführt wird und mehr als 2.000 Quadratmeter Trainingsfläche umfassen soll. „Wir bauen hier das größte Fitnessstudio Kärntens“, sagte einer der Geschäftsführer und Investoren, Rafael Jernej, der bislang vor allem als Geschäftsführer in der Möbelbranche, bei DAN Küchen, bekannt ist. Sein Geschäftspartner Manuel Schmiedt führt seit Jahren das Fitnessstudio „Das Coach Gym“ in Eberndorf und verfügt damit über Erfahrung im Trainingsbetrieb. Beide kennen einander bereits aus der Fitnessszene und haben beschlossen, gemeinsam dieses Projekt umzusetzen.

Kritik an bestehender Fitnesslandschaft

Die Entscheidung für den Standort sei gefallen, nachdem ihnen aufgefallen sei, dass es in Klagenfurt „kein richtig gutes Fitnessstudio“ gebe. In anderen Städten wie Wien oder Graz gebe es hochwertige Angebote, „aber in Klagenfurt ist es teilweise eine Vollkatastrophe“, so Jernej gegenüber 5 Minuten. Schmiedt ergänzt: „Es gibt kein Studio in Kärnten, das High-End ist, das wirklich alles abdeckt.“

High-End-Geräte und persönliche Betreuung

Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal soll die technische Ausstattung werden. Das gesamte Studio werde mit Geräten des italienischen Herstellers Panatta ausgestattet – nach Angaben der Betreiber erstmals in Österreich in vollständiger Ausführung. „Das ist eine High-End-Variante, die wir ausgewählt haben“, erklärt Schmiedt. Außerdem soll schon beim ersten Besuch nicht einfach trainiert, sondern begleitet werden. „Wir holen die Leute beim Probetraining ab, zeigen die Geräte, fragen nach den Bedürfnissen, gestalten daraufhin das Probetraining und geben zusätzlich einen Trainingsplan mit“, so Schmiedt.

Ganzheitliches Konzept

Das Angebot soll jedoch nicht beim Krafttraining enden. Geplant sind Infrarotkabinen, Massage, Solarium sowie ein integriertes Gesundheitszentrum mit Physiotherapeuten und Masseuren. Manuel Schmiedt ist Sportwissenschaftler und will auch in dieser Funktion tätig sein. Er erzählt: „Krafttraining begleitet mich seit 19 Jahren, also bereits fast mein ganzes Leben. Dabei lernst du Disziplin und stärkst die Muskulatur, die dich dein Leben lang tragen muss.“ So soll der Standort aussehen:

©Gigafit | Visualisierung vom Gigafit Klagenfurt: So soll das größte Fitnessstudio Kärntens aussehen.

Investition in Millionenhöhe

Die Investitionskosten bewegen sich laut den Betreibern „im Millionenbereich“, die Bauarbeiten sollen in Kürze starten. Preislich wolle man trotzdem unter dem üblichen Premiumsegment bleiben. „Ein vergleichbares Studio kostet normalerweise rund 90 Euro. Bei uns wird das ungefähr ein Drittel davon sein“, erklärt Jernej. Konkrete Tarife sollen später bekanntgegeben werden. Vorab kannst du dich bereits zu einem ersten Kennenlernen eintragen: Hier geht es zur Terminwahl. Nach aktuellen Angaben ist die Eröffnung für den 2. Jänner geplant.

©5 Minuten Hier entsteht Kärntens größtes Fitnessstudio. ©5 Minuten Von Autohaus zu High-End-Gym.

Großes Danke an die Familie Kinzel

Besonderen Wert legen die Unternehmer auf die Unterstützung der früheren Eigentümer des Standorts. „Die Familie Kinzel hat uns bei allen Anliegen permanent unterstützt und steht voll hinter dem Projekt. Man muss schon sagen, das Autohaus Kinzel war über Jahrzehnte hinweg extrem erfolgreich. Und man merkt einfach, dass es ein Familienbetrieb war. Sie haben uns in allen Belangen unterstützt und stehen wirklich hinter dem Projekt. So etwas ist selten, dass ein Vermieter so engagiert und mit vollem Einsatz hinter einem Projekt steht. Großen Dank an die Familie Kinzel“, betonen Jernej und Schmiedt.