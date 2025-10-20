Skip to content
/ ©Julia Jank
Das Bild auf 5min.at zeigt Gerald Eschenauer.
Gerald Eschenauer kommt ins Klagenfurter VENTIL, um dort sein "Gift" zu versprühen.
Klagenfurt
20/10/2025
Gerald Eschenauer

„Heilsames Gift“: Kärntner Künstler lädt zu „toxischem Abend“

Im Klagenfurter VENTIL wird schon bald ordentlich Gift versprüht: Der Villacher Schauspieler lädt zum "toxischen Abend". Ironisch und "bitterbös" nimmt er eine ganze Generation aufs Korn.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)

Er ist gekommen, um zu bleiben – und um zu provozieren: Der Villacher Schriftsteller, Schauspieler und Philosoph Gerald Eschenauer präsentiert am 23. Oktober mit „Ein toxischer Abend“ sein neuestes „Labarett“ im Ventil Klagenfurt. Darin nimmt er – bitterbös und mit feiner Ironie – die Fehlentwicklungen einer ganzen Generation ins Visier.

„Das Gift in richtiger Dosierung kann äußerst heilsam sein“

Seine Methode: Er lässt andere für sich sprechen. Mit einem Stream-Deck, einem Multiboard voller Originaltöne, verwebt Eschenauer Zitate und Stimmen mit eigenen Texten zu einem philosophisch-satirischen Klangteppich. Musikalisch begleitet wird er dabei vom Gitarristen Vukašin Mišković. Werke des Klagenfurter Künstlers Stefan Jausz ergänzen den Abend – passend zum Motto „toxisch“. Oder wie Eschenauer selbst sagt: „Das Gift in richtiger Dosierung kann äußerst heilsam sein.“

Termin „Ein toxischer Abend“:

  • Wann: 23. Oktober, 19 Uhr
  • Wo: VENTIL Klagenfurt, Kardinalplatz 1
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2025 um 17:26 Uhr aktualisiert
