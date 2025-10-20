„Heilsames Gift“: Kärntner Künstler lädt zu „toxischem Abend“

Im Klagenfurter VENTIL wird schon bald ordentlich Gift versprüht: Der Villacher Schauspieler lädt zum "toxischen Abend". Ironisch und "bitterbös" nimmt er eine ganze Generation aufs Korn.

Gerald Eschenauer kommt ins Klagenfurter VENTIL, um dort sein "Gift" zu versprühen.

Er ist gekommen, um zu bleiben – und um zu provozieren: Der Villacher Schriftsteller, Schauspieler und Philosoph Gerald Eschenauer präsentiert am 23. Oktober mit „Ein toxischer Abend“ sein neuestes „Labarett“ im Ventil Klagenfurt. Darin nimmt er – bitterbös und mit feiner Ironie – die Fehlentwicklungen einer ganzen Generation ins Visier.

„Das Gift in richtiger Dosierung kann äußerst heilsam sein“

Seine Methode: Er lässt andere für sich sprechen. Mit einem Stream-Deck, einem Multiboard voller Originaltöne, verwebt Eschenauer Zitate und Stimmen mit eigenen Texten zu einem philosophisch-satirischen Klangteppich. Musikalisch begleitet wird er dabei vom Gitarristen Vukašin Mišković. Werke des Klagenfurter Künstlers Stefan Jausz ergänzen den Abend – passend zum Motto „toxisch“. Oder wie Eschenauer selbst sagt: „Das Gift in richtiger Dosierung kann äußerst heilsam sein.“

Termin „Ein toxischer Abend“: Wann : 23. Oktober, 19 Uhr

: 23. Oktober, 19 Uhr Wo: VENTIL Klagenfurt, Kardinalplatz 1

