„Heilsames Gift“: Kärntner Künstler lädt zu „toxischem Abend“
Im Klagenfurter VENTIL wird schon bald ordentlich Gift versprüht: Der Villacher Schauspieler lädt zum "toxischen Abend". Ironisch und "bitterbös" nimmt er eine ganze Generation aufs Korn.
Er ist gekommen, um zu bleiben – und um zu provozieren: Der Villacher Schriftsteller, Schauspieler und Philosoph Gerald Eschenauer präsentiert am 23. Oktober mit „Ein toxischer Abend“ sein neuestes „Labarett“ im Ventil Klagenfurt. Darin nimmt er – bitterbös und mit feiner Ironie – die Fehlentwicklungen einer ganzen Generation ins Visier.
„Das Gift in richtiger Dosierung kann äußerst heilsam sein“
Seine Methode: Er lässt andere für sich sprechen. Mit einem Stream-Deck, einem Multiboard voller Originaltöne, verwebt Eschenauer Zitate und Stimmen mit eigenen Texten zu einem philosophisch-satirischen Klangteppich. Musikalisch begleitet wird er dabei vom Gitarristen Vukašin Mišković. Werke des Klagenfurter Künstlers Stefan Jausz ergänzen den Abend – passend zum Motto „toxisch“. Oder wie Eschenauer selbst sagt: „Das Gift in richtiger Dosierung kann äußerst heilsam sein.“
Termin „Ein toxischer Abend“:
- Wann: 23. Oktober, 19 Uhr
- Wo: VENTIL Klagenfurt, Kardinalplatz 1