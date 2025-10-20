Wohnungsbrand-Alarm in Klagenfurt: Feuerwehren rückten aus

Kurz vor 18 Uhr heulten am 20. Oktober in Waidmannsdorf die Sirenen: Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Martin/Klagenfurt zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand alarmiert. Rasch rückten die Florianis aus. „Nach Eintreffen und Erkundung der Lage durch den Bereitschaftsoffizier konnte aber Entwarnung gegeben werden“, schildert die Freiwillige Feuerwehr St. Martin die Situation vor Ort. „Ein weiteres Tätigwerden der Einsatzkräfte war somit nicht notwendig und unser Löschzug konnte wieder einrücken“, erklären sie abschließend.