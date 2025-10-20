Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pixabay
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr.
Am Montagabend wurden zwei Klagenfurter Feuerwehren zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand gerufen.
Klagenfurt
20/10/2025
Schnelle Entwarnung

Wohnungsbrand-Alarm in Klagenfurt: Feuerwehren rückten aus

Alarm in Waidmannsdorf: Am frühen Montagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Martin/Klagenfurt gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr zu einem Wohnungsbrand alarmiert.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)

Kurz vor 18 Uhr heulten am 20. Oktober in Waidmannsdorf die Sirenen: Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Martin/Klagenfurt zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand alarmiert. Rasch rückten die Florianis aus. „Nach Eintreffen und Erkundung der Lage durch den Bereitschaftsoffizier konnte aber Entwarnung gegeben werden“, schildert die Freiwillige Feuerwehr St. Martin die Situation vor Ort. „Ein weiteres Tätigwerden der Einsatzkräfte war somit nicht notwendig und unser Löschzug konnte wieder einrücken“, erklären sie abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: