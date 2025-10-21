Skip to content
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt die Schwanenrettung.
Polizei und Feuerwehr eilten am Montag einem Schwan zu Hilfe.
Reifnitz
21/10/2025
Tier in Notlage

In Fischerschnur verfangen: Einsatzkräfte retten Jungschwan

Tierischer Einsatz: Ein Jungschwan hatte sich im Wörthersee in einer Fischerschnur verheddert. Die Freiwillige Feuerwehr Reifnitz sowie die Polizei kamen dem Tier zu Hilfe.

Tanja Janschitz
Eine Fischerschnur wurde am Montag einem Schwan im Wörthersee zum Verhängnis. Der Vogel hatte sich verheddert und zog die Leine bereits mehrere Meter hinter sich her. Nachdem es den Polizeibeamten nicht gelungen war, das Tier einzufangen, baten sie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Reifnitz um Unterstützung. „Vor Ort konnte der Schwan schließlich gemeinsam eingefangen und mit einer Decke von seinen Eltern abgeschirmt werden“, schildern die Florianis. Anschließend wurde das Tier vorsichtig aus seiner misslichen Lage befreit.

