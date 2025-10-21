In Fischerschnur verfangen: Einsatzkräfte retten Jungschwan

Eine Fischerschnur wurde am Montag einem Schwan im Wörthersee zum Verhängnis. Der Vogel hatte sich verheddert und zog die Leine bereits mehrere Meter hinter sich her. Nachdem es den Polizeibeamten nicht gelungen war, das Tier einzufangen, baten sie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Reifnitz um Unterstützung. „Vor Ort konnte der Schwan schließlich gemeinsam eingefangen und mit einer Decke von seinen Eltern abgeschirmt werden“, schildern die Florianis. Anschließend wurde das Tier vorsichtig aus seiner misslichen Lage befreit.