Kärntner Vermögensberater in finanzieller Schieflage

Über den des Ferlacher Vermögensberaters Franz Wieser wurde am Dienstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband wurde dem Unternehmer offenbar ein Führerscheinentzug zum Verhängnis. Denn aufgrund dessen konnte er seiner beruflichen Tätigkeit nicht mehr nachkommen, wodurch es zu erheblichen Einkommenseinbußen kam. Die Folge: Passiva in Höhe von 750.000 Euro. Dem gegenüber stehen lediglich Aktiva in einer Größenordnung von 177.000 Euro.

Unternehmen wird fortgeführt

Von der Insolvenz sind zumindest fünf Gläubiger betroffen. Vonseiten des Kreditschutzverbandes von 1870 wird betont, dass eine Unternehmensfortführung beabsichtigt ist. Ein Sanierungsplan, mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen 18 Monaten, liegt bereits vor. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 17. November 2025 angemeldet werden.