Nach Kritik: Interne Revision prüfte WC-Container-Vergabe

Wie berichtet, sorgte ein lukrativer WC-Container-Auftrag für Wirbel im Klagenfurter Rathaus. Vonseiten der Magistratsdirektorin wurde daraufhin eine interne Revision mit dessen Prüfung beauftragt. Nun liegt der Prüfbericht vor.

Für Furore sorgten Anfang Oktober die WC-Container am Klagenfurter Christkindlmarkt. Der Auftrag zu deren Bereitstellung soll nämlich an ein Unternehmen vergeben worden sein, deren Miteigentümer enge Vertraute sowie ehemalige Geschäftspartner des Klagenfurter Vizebürgermeisters Patrick Jonke (FSP) sind. Das ging aus einem Bericht der regionalen Investigativ-Plattform mediapartizan.at hervor. Hinzu kam, dass die Auftragsfreigabe durch Jonkes Lebensgefährtin erfolgte und dass sich die Preise innerhalb eines Jahres nahezu verdoppelt haben. Mehr dazu unter: WC-Container-Vergabe wirft Fragen auf: Unabhängige Prüfung wird verlangt.

Prüfbericht liegt vor

Aufgrund dessen wurde eine interne Revision mit einer Prüfung beauftragt. Diese kam zu dem Ergebnis, „dass die Marktkoordinatorin vollkommen korrekt und ordnungsgemäß gehandelt hat„. Die Vergabe sei im Einklang mit internen Vergaberichtlinien erfolgt und auch der Preissprung sei sachlich nachvollziehbar gewesen.