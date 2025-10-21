Nach Kritik: Interne Revision prüfte WC-Container-Vergabe
Wie berichtet, sorgte ein lukrativer WC-Container-Auftrag für Wirbel im Klagenfurter Rathaus. Vonseiten der Magistratsdirektorin wurde daraufhin eine interne Revision mit dessen Prüfung beauftragt. Nun liegt der Prüfbericht vor.
Für Furore sorgten Anfang Oktober die WC-Container am Klagenfurter Christkindlmarkt. Der Auftrag zu deren Bereitstellung soll nämlich an ein Unternehmen vergeben worden sein, deren Miteigentümer enge Vertraute sowie ehemalige Geschäftspartner des Klagenfurter Vizebürgermeisters Patrick Jonke (FSP) sind. Das ging aus einem Bericht der regionalen Investigativ-Plattform mediapartizan.at hervor. Hinzu kam, dass die Auftragsfreigabe durch Jonkes Lebensgefährtin erfolgte und dass sich die Preise innerhalb eines Jahres nahezu verdoppelt haben. Mehr dazu unter: WC-Container-Vergabe wirft Fragen auf: Unabhängige Prüfung wird verlangt.
Prüfbericht liegt vor
Aufgrund dessen wurde eine interne Revision mit einer Prüfung beauftragt. Diese kam zu dem Ergebnis, „dass die Marktkoordinatorin vollkommen korrekt und ordnungsgemäß gehandelt hat„. Die Vergabe sei im Einklang mit internen Vergaberichtlinien erfolgt und auch der Preissprung sei sachlich nachvollziehbar gewesen.
Ausszüge aus dem Prüfungsbericht:
- „In Bezug auf das Handeln der Abteilung Baurecht, Gewerberecht/Marktverwaltung im Zusammenhang mit der prüfungsgegenständlichen Vergabe der Sanitäranlagen bei den Christkindlmärkten 2023 und 2024 gibt es seitens der Internen Revision keine Gründe für Beanstandungen.“
- „Den internen Vorgaben für die Auftragsvergabe wurde entsprochen.“
- „Der insgesamte Anstieg des Ausgabenvolumens für die Sanitäranlagen seit 2023 ist dem größeren Leistungsumfang, resultierend aus dem Maßnahmenkatalog des Märkte-Leitbildprozesses, geschuldet.“
- „Der Angebotsvergleich lässt den Schluss zu, dass die Leistung 2023 zu einem vergleichsweise niedrigen Preis angeboten wurde, während sich dieser Preis im Folgejahr 2024 dem branchenüblichen Niveau angepasst hat.“