Wiener Wohltäter will besonderen Sozialmarkt in Kärnten eröffnen

Der Wiener Wohltäter Mario Orth will seine Hilfsaktionen nun auch nach Kärnten bringen: Am 22. November kommt er nach Klagenfurt – und kündigt im Gespräch mit 5 Minuten einen kostenlosen Sozialmarkt für Bedürftige an.

Der Wiener Wohltäter und Erbe Mario Orth will wie berichtet auch in Kärnten Gutes tun. Darum kommt er am 22. November nach Klagenfurt. Im Café „Schwarzes Schaf“ spricht Orth, der mit seinen kostenlosen Essensausgaben und spontanen Hilfsaktionen in Wien bekannt wurde, über sich, seine Motivation und seine zukünftigen Pläne in Kärnten. Doch einiges zu diesen hat er vorab bereits 5 Minuten verraten.

Besonderer Sozialmarkt in Klagenfurt geplant

Nachdem bekannt wurde, dass Orth auch in Kärnten Gutes tun will, erreichten ihn unzählige Anfragen aller Art, wie er im Gespräch mit 5 Minuten erzählte. Darum habe er beschlossen, noch einen zweiten Termin in einem Klagenfurter Kaffeehaus anzuhängen. Ort und Zeit will der Wiener Wohltäter demnächst bekanntgeben. Doch das ist nicht die einzige Neuigkeit: „Ich plane einen Sozialmarkt in Klagenfurt“, berichtet der 31-Jährige stolz. Und zwar einen ganz besonderen: „Sozialmärkte geben Lebensmittel normalerweise kostengünstig raus, aber mein Sozialmarkt soll Lebensmittel kostenlos ausgeben – ich glaube, das gibt es so noch nicht in Österreich“, so der Wiener.

Sozialmarktpläne auch in Wien

Nächste Woche sind laut Orth bereits einige Standortbesichtigungen in Klagenfurt geplant. Doch nicht nur in Kärnten, auch in der Bundeshauptstadt hat der Erbe große Pläne: „Gleichzeitig mit dem Sozialmarkt in Klagenfurt soll im 14. Bezirk in Wien auch einer eröffnet werden“, erklärt er. Die Doppeleröffnung ist in der ersten Feberwoche 2026 geplant.