Wirtschaftsbetrug? Ermittlungen gegen Austria-Gesellschafter

Er ist Vizepräsident und Hauptgesellschafter bei der Austria Klagenfurt. Nun wird gegen Zeljko Karajica ermittelt. Der 54-Jährige geriet wegen mutmaßlichen Wirtschaftsbetrugs ins Visier der Kärntner Kriminalpolizei.

Das Landeskriminalamt Kärnten ermittelt aktuell gegen den Unternehmer Zeljko Karajica. Wie aus einem Bericht der Kärntner Krone hervorgeht, wird ihm vorgeworfen, die Interessen von Gläubigern grob fahrlässig beeinträchtigt zu haben. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Brisante Vorwürfe

Im Raum steht, dass die Zahlungsunfähigkeit der Austria Klagenfurt auf grob fahrlässiges Handeln zurückzuführen sei – zum Beispiel durch riskante Investitionen, fahrlässigem Umgang mit Vermögen sowie eine unzureichende Buchhaltung. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert. Sogar ein Zwischenbericht der Abteilung für Wirtschaftskriminalität liegt bereits vor. Auf Anfrage der Krone wollte sich Austria-Präsident Robert Micheu dennoch nicht zu den Vorwürfen rund um den Vizepräsidenten äußern.