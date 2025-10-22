Welpe bei frostigen Temperaturen ausgesetzt

Die Box war voller Kot, die Temperaturen viel zu kalt: Ein kleiner Welpe musste schlimme Stunden durchleben. Er wurde in der Nacht auf Montag beim Tierheim "Garten Eden" in Klagenfurt ausgesetzt.

In einer Nacht- und Nebelaktion wurde der kleine Mann in die Tierklappe des Tierheims „Garten Eden“ in Klagenfurt gepackt – und zwar bei einer Außentemperatur von knapp 4 Grad. „Ich bin noch in der Nacht hingefahren, um ihn abzuholen“, erklärt eine der Tierpflegerinnen im Gespräch mit 5 Minuten. Sie hatte einen Alarm aufs Handy geschickt bekommen.

„Wussten nicht mal seinen Namen“

Zurückgelassen wurde nur der Hund: „Wir hatten keinen Impfpass, wussten nicht mal seinen Namen!“, kritisieren die Mitarbeiter des Tierheims tags darauf in einem Social Media Posting. Zumindest gechippt sei er gewesen. „Aber nicht registriert.“ In der Zwischenzeit wurde der Welpe einer Pflegestelle übergeben, wo er rundum umsorgt wird. „Ihm geht es dort sehr gut. Er hat auch Kontakt zu anderen Hunden“, versichert man gegenüber 5 Minuten. Die schlimmsten Strapazen hat er also überstanden.

Immer mehr abgegebene Tiere

Die Besitzerin hat sich in der Zwischenzeit anonym bei dem Tierheim gemeldet. „Wir haben das Gespräch mit ihr gesucht“, heißt es vonseiten der Mitarbeiter. Der Welpe bleibt natürlich in der Pflegestelle. „Es hat heuer bestimmt schon 20 solcher Fälle gegeben. Meist sind es kranke oder sehr alte Tiere“, erklären die Tierpfleger. „Oft können sich die Leute die Behandlung schlichtweg nicht mehr leisten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2025 um 09:18 Uhr aktualisiert