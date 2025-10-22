Lösung für unübersichtliche Kreuzung: Bauarbeiten starten diese Woche

Entlang der L96 Wörthersee Straße kommt es ab dieser Woche zu Bauarbeiten. Der Kreuzungsbereich mit der Ferdinand-Wedenig-Straße in Goritschitzen wird adaptiert und sicherheitstechnisch angepasst.

Ziel der Baumaßnahmen ist die Verbesserung der eingeschränkten Sichtverhältnisse und Sichtbeziehungen im Kreuzungsbereich, heißt es seitens des Straßenbaureferates des Landes Kärnten. „Die bestehende Kreuzung führt zu teilweise unübersichtlichen Verkehrssituationen. Mit den Baumaßnahmen werden vor allem die Sichtweiten für alle Verkehrsteilnehmer verbessert“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

©VP Kärnten Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber

Verlegung der Landesstraße schafft Platz

Konkret wird die Landesstraße im Kreuzungsbereich um fünf Meter Richtung Süden verschwenkt. Dadurch kann der kombinierte Geh- und Radweg vor und nach der Querung des Röschwiesenweges verbreitert werden. Außerdem wird die Querungshilfe mit einer durchgehenden, farblichen Beschichtung versehen. Dank der Verlegung wird unmittelbar vor der Kreuzung Platz für eine sechs Meter lange PKW-Aufstellfläche. Zusätzlich werden Grünflächen als Abgrenzung zur Fahrbahn und als Versickerungsflächen geschaffen.

Halbseitige Sperre

Die Baumaßnahmen sollen bis Mitte Dezember abgeschlossen sein und erfolgen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs. Es kommt zu einer halbseitigen Sperre der Fahrbahn sowie zu einer entsprechenden Geschwindigkeitsbegrenzung.