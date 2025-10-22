Einbruch in Kaffeemaschinen-Shop: „Merkte sofort, dass was nicht stimmt“

17 Kaffeevollautomaten wurden in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus dem Jura Store in der St. Veiter Straße in Klagenfurt gestohlen. Betreiber Ingo Bender ist nun auf der Suche nach Hinweisen.

Nichtsahnend kam Geschäftsführer Ingo Bender am Dienstagmorgen zu seinem Geschäftslokal in der St. Veiter Straße in Klagenfurt und bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte. „Zwei Fenster im Bereich des Lagers standen offen“, berichtet der Betreiber des Klagenfurter Jura Stores im Gespräch mit 5 Minuten. Durch diese sind die Einbrecher – es dürfte sich ersten Informationen zufolge um mehrere Täter handeln – wohl in die Räumlichkeiten eingestiegen.

Jura Store in Klagenfurt bestohlen

In Summe wurden 17 Kaffeevollautomaten gestohlen. „Ich habe natürlich sofort Anzeige bei der nächsten Polizeiinspektion erstattet“, erklärt Bender weiter. „Die Spurensicherung war vor Ort und hat sogar Fingerabdrücke gefunden.“ Des Weiteren glaubt ein Anrainer, den Einbruch beobachtet zu haben. Bender ist nun auf der Suche nach weiteren Hinweisen. „Wer also in der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober verdächtige Personen auf Höhe der Kreuzung St. Veiter Straße, Durchlaßstraße und Feschnigstraße bemerkt hat, soll sich bitte bei der Polizei melden“, bittet der Geschäftsführer. „Auch in der Schwalbengasse müssen sich verdächtige Personen aufgehalten haben und Kartons über eine Türe bzw. Fenster aus dem Haus getragen haben“, so Bender abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2025 um 11:40 Uhr aktualisiert