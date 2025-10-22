Innovative Bildungsarbeit: Kärnten räumt bei Preisverleihung ab

Der städtische MINT-Kindergarten Sonnenschein und die HTL1 Lastenstraße in Klagenfurt sowie das International Daycare Center in Villach zählen zu den 15 innovativsten Bildungseinrichtungen Österreichs.

Die Kärntner Einrichtungen wurden im Rahmen der Preisverleihung des ISB Stiftungspreises Bildungsinnovation am 21. Oktober in Wien ausgezeichnet. So erhielt der städtische MINT-Kindergarten Sonnenschein den zweiten Preis in der Kategorie Elementarbildung und damit ein Preisgeld in der Höhe von 10.000 Euro. „Innovative Bildungsarbeit im frühen Kindesalter legt den Grundstein für eine zukunftsorientierte Lernkultur. Der MINT-Kindergarten Sonnenschein zeigt beispielhaft, wie Neugier, Forschung und pädagogische Qualität Hand in Hand gehen. Herzliche Gratulation“, betont der Klagenfurter Stadtrat Franz Petritz (SPÖ), zuständiger Referent für Elementarpädagogik. Auch Bildungsminister Christoph Wiederkehr und ISB-Vorstand Jakob Calice würdigten den Kindergarten, der seit vielen Jahren ein umfassendes MINT-Profil aufbaut (MINT steht für: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik).

©ISB – APA-Fotoservice – Tanzer Die Kinderbetreuungseinrichtung International Daycare Center in Villach zählt zu den 15 innovativsten Bildungseinrichtungen Österreichs.

HTL1 Lastenstraße holt Anerkennungspreis

Ebenfalls ausgezeichnet wurde die HTL1 Lastenstraße. Die berufsbildende höhere Schule erhielt einen Anerkennungspreis in der Kategorie Berufsbildung. Hervorgehoben wurden vor allem Projekte zu erneuerbaren Energien, GreenTech und emissionsfreier Mobilität, welche von Schülern aktiv mitgestaltet und mit externen Partnern umgesetzt wurden. Dafür gab es nun ein Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro.

©ISB – APA-Fotoservice – Tanzer Die HTL1 Klagenfurt Lastenstraße zählt zu den 15 innovativsten Bildungseinrichtungen Österreichs.

Villacher Kinderbetreuungseinrichtung prämiert

Zu guter Letzt wurde auch das International Daycare Center in Villach mit dem Anerkennungspreis in der Kategorie Elementarbildung ausgezeichnet. Die Jury würdigte die interkulturelle Sensibilität der Einrichtung (z.B. bei der Gestaltung und beim Feiern von Festen), den Fokus auf die sprachliche Entwicklung und die Vielfalt der Kinder.

©ISB – APA-Fotoservice – Tanzer Der Städtische MINT Kindergarten Sonnenschein in Klagenfurt zählt zu den 15 innovativsten Bildungseinrichtungen Österreichs.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2025 um 14:34 Uhr aktualisiert