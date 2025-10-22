Familiengrab verschwunden: Bürgermeister reagiert mit klarer Ansage

Wie die Kleine Zeitung berichtete, wollte ein Hinterbliebener eines Klagenfurter Ehepaares das Familiengrab für Allerheiligen herrichten. Doch statt des Grabsteins und der gepflegten Pflanzen fand er nur noch Gras – das Grab war einfach verschwunden. Bürgermeister Christian Scheider fordert die zuständige Stadträtin Sandra Wassermann dazu auf, vollständig aufzuklären, wie es zu dieser Verwechslung kommen konnte.

Hochsensibles Thema

„Das ist ein mehr als hochsensibles Thema und es müssen jetzt rasch entsprechende

Maßnahmen getroffen werden, damit eine solche Verwechslung in Zukunft vermieden

werden kann“, sagt Bürgermeister Christian Scheider. „Ich fordere von Seiten der zuständigen Referentin eine gründliche interne Aufklärung der Abläufe und Verantwortlichkeiten. Sofortige Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Grabauflösungen künftig mit der nötigen Sorgfalt und eindeutigen Zuordnungen erfolgen sowie klare Kommunikationswege, damit Betroffene zeitnah und transparent über den Stand der Angelegenheiten informiert werden“, so Scheider.

Scheider beauftragt die Interne Revision

Die Oberaufsicht muss, laut Bürgermeister, immer bei der Friedhofsverwaltung liegen, auch wenn eine private Firma für die Grabauflassung beauftragt worden ist. „Die Koordination muss über die Friedhofsverwaltung laufen, hier kann man sich nicht einfach am Nutzungsrecht der Pächter abputzen“, kritisiert der Bürgermeister, der zudem die Interne Revision mit einer Prüfung beauftragen wird.

Stadträtin bedauert den Vorfall

Rasche und vollständige Aufklärung im Fall des fälschlicherweise aufgelösten Familiengrabes am Friedhof Annabichl verspricht Stadträtin Sandra Wassermann als zuständige Referentin. Friedhofverwaltung und Stadtpolizeikommando sind bereits im intensiven Austausch, seitens der Stadt werden alle zur Aufklärung notwendigen Unterlagen zur Verfügung gestellt. Derzeit werden sämtliche Verzichtserklärungen und Auflassungserklärungen überprüft, um einen Hinweis zu erhalten.

„Es ist mir ein Rätsel“

„Es ist mir ein Rätsel, wie so etwas passieren kann. Wir setzen alles daran, die Umstände aufzuklären, die zu diesem bedauerlichen Vorfall geführt haben“, zeigt Stadträtin Sandra Wassermann betroffen und spricht der Familie ihr Mitgefühl aus. Im Vorfeld von Allerheiligen ist, so Wassermann, auf den städtischen Friedhöfen generell viel Betrieb. Aktuell wird intensiv an der Fertigstellung der Schrankenanlage am Friedhof Annabichl gearbeitet, sodass diese im November in Betrieb gehen kann.