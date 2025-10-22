Tourismus in Klagenfurt: Leichtes Plus bei Ankünften und Übernachtungen

Ein erfreuliches Ergebnis für den Tourismus in der Landeshauptstadt: Klagenfurt am Wörthersee verzeichnet im Sommerhalbjahr ein leichtes Plus von 2,2 Prozent bei den Ankünften und 3,3 Prozent bei den Übernachtungen.

Nach einem starken Saisonstart im Mai und Juni mit einem Plus von 11 Prozent bei den Übernachtungen folgten ein durchwachsener Juli und August. Der September hingegen brachte mit einem Plus von 16 Prozent ein besonders starkes Ergebnis. Tourismusvorsitzender Adi Kulterer erklärt: „Events wie die neue XS Carnight, Velovista, die CIRPLEX Messe oder Großveranstaltungen wie IRONMAN, United World Games, Starnacht und Konzerte wie Robbie Williams bringen neue Gäste nach Klagenfurt – internationale ebenso wie treue Stammgäste. Auch der Tagungstourismus ist im Mai, September und Oktober für uns essenziell.“

Wachstum aus Osteuropa

Auch Tourismus-Geschäftsführer Helmuth Micheler zieht eine positive Zwischenbilanz: „Durch unsere gezielten Marketingaktivitäten in Osteuropa sehen wir deutliche Erfolge. Besonders Gäste aus Ungarn, Tschechien und Polen kommen verstärkt nach Klagenfurt – und bleiben im Schnitt zwei bis drei Nächte.“ Der Oktober zeigt sich ebenfalls vielversprechend, nicht zuletzt durch die Gemeindebundtagung in Klagenfurt. Darüber hinaus registriert man mehr Busreisende und Radgäste, die die Stadt auch im Herbst besuchen.

Blick in die Zukunft: Infrastruktur als Schlüssel

Um das touristische Potenzial weiter zu steigern, arbeitet der Tourismusverband an Projekten wie einem neuen Radrouting-System und erweiterten Verkaufsaktivitäten. Langfristig entscheidend für eine wetter- und saisonunabhängige Entwicklung sind laut Micheler Infrastrukturprojekte wie das geplante Veranstaltungszentrum auf dem Messegelände sowie das Badehaus in der Ostbucht. Auch kulturell investiert der Tourismusverband kräftig: Neben dem Bachmannhaus und dem Maria-Lassnig-Atelier unterstützt der Verband auch das entstehende UDO Museum (Udo Jürgens) – allesamt Projekte, die Klagenfurts touristische Vielfalt weiter stärken sollen.