„Ich konnte nicht wegschauen“: Autofahrerin rettet verletzte Babykatze

Ein herzzerreißender Vorfall hat am Montag viele Tierfreunde tief bewegt. Gegen 12 Uhr wurde auf der stark befahrenen Straße zwischen IKEA und der Jet-Tankstelle (Höhe Metro) ein schwer verletztes Katzenbaby entdeckt.

Ohne zu zögern, hielt die Tierfreundin an, schaltete die Warnblinkanlage ein und lief auf die Fahrbahn, um das Tier zu retten.

Ohne zu zögern, hielt die Tierfreundin an, schaltete die Warnblinkanlage ein und lief auf die Fahrbahn, um das Tier zu retten.

Nina Strobl war zufällig auf dem Weg zu einem beruflichen Termin, als sie bemerkte, dass auf der Fahrbahn „etwas Kleines umherkugelt“. Schon kurz darauf erkannte sie, dass es sich um ein verletztes Katzenbaby handelte. „Ich hab gesehen, dass es sich überschlagen hat – im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass beide Hinterbeine gebrochen waren“, schildert Nina im Gespräch mit 5 Minuten.

Gefährliche Rettungsaktion mitten im Verkehr

Ohne zu zögern, hielt die Tierfreundin an, schaltete die Warnblinkanlage ein und lief auf die Fahrbahn, um das Tier zu retten. „Ich habe nicht einmal die Fahrertür geschlossen. Ich wusste nur: Ich muss helfen“, erzählt sie. Trotz einer dichten Kolonne hinter ihr und hupender Autofahrer blieb nur eine weitere Frau stehen, um bei der Rettung zu helfen. Gemeinsam gelang es ihnen schließlich, das Kätzchen unter Ninas Auto hervorzuholen und sicher in eine Transportbox zu legen. „Ich bin unter mein Auto gekrochen, während LKWs direkt an meinem Kopf vorbeigefahren sind. Dass da nichts passiert ist, wundert mich heute noch“, erzählt sie sichtlich bewegt.

Not-OP ohne Happy End

Nach der Rettungsaktion brachte Nina das verletzte Tier umgehend ins Tierschutzkompetenzzentrum Kärnten (TiKo), wo sofort eine Notoperation eingeleitet wurde. Trotz größter Bemühungen der Tierärzte überlebte das Kätzchen jedoch nicht. „Die OP ist erstaunlich gut verlaufen, aber durch die schweren Verletzungen kam es später zu Komplikationen. Das Kätzchen hat es leider nicht geschafft“, sagt Nina traurig.

Appell an alle Verkehrsteilnehmer

Besonders erschüttert zeigt sich die Frau darüber, dass viele Autofahrer einfach weiterfuhren, obwohl klar zu sehen war, dass ein Lebewesen in Not war. „Dass man einfach wegschaut, ist für mich unbegreiflich. Egal ob Katze, Hund oder anderes Tier – jedes Leben ist es wert, dass man hilft“, betont Nina. Ihr emotionaler Facebook-Post über den Vorfall löste eine Welle der Anteilnahme aus: Fast 2.000 Reaktionen und unzählige unterstützende Kommentare zeigen, wie sehr das Schicksal der kleinen Katze Menschen berührt. Trotz des tragischen Ausgangs bereut sie ihre Entscheidung nicht: „Ich würde es jederzeit wieder tun – egal wann, egal wo. Tiere verdienen Hilfe und Respekt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2025 um 18:17 Uhr aktualisiert