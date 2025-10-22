Verletzter Austria-Tormann Manuel Kuttin erfolgreich operiert

Die Austria Klagenfurt muss auch für den weiteren Verlauf der Hinrunde in der ADMIRAL 2. Liga auf Tormann Manuel Kuttin verzichten. Der Kapitän wurde am Mittwoch operiert. Der Eingriff war erfolgreich.

„Leider hat sich die Verletzung nicht so gebessert wie erhofft, daher habe ich mich in Absprache mit den Verantwortlichen und der medizinischen Abteilung für die OP entschieden. Es ist alles nach Plan verlaufen und jetzt richte ich meinen Fokus voll und ganz auf die Reha-Phase, die ich hochmotiviert absolvieren werde“, sagt Kuttin.

Verletzung am Oberschenkel

Im Sommer hatten die Violetten den 31-jährigen Keeper vom Schweizer Rekordmeister Grasshopper Club Zürich als Führungsfigur und sicheren Rückhalt verpflichtet. Doch schon in der fünften Runde Ende August gegen Admira Wacker (0:4) zog sich der 1,95 Meter-Mann ohne gegnerische Einwirkung eine Verletzung am Oberschenkel zu und musste ausgetauscht werden.

Ersatz für Kuttin

Seither ist Kuttin zum Zusehen gezwungen. Die Austria-Führung reagierte prompt und nahm Adnan Kanuric (zuvor SV Lafnitz) unter Vertrag, der ins kalte Wasser sprang und den Kasten der Waidmannsdorfer hütet. Als Nummer zwei steht Alexander Turkin zur Verfügung, der nach Kuttins Auswechslung gegen Admira nach wenigen Minuten die Rote Karte gesehen hatte.

Support von außen

„Für jeden Spieler ist es extrem schwierig, wegen einer Verletzung auszufallen und nicht mit den anderen Jungs am Platz stehen zu können. Aber es fällt mir leichter, positiv nach vorn zu blicken, weil ich von unserem unglaublichen Team und dem Staff top unterstützt werde. Und ich werde diese geile Mannschaft auch von außen so gut wie möglich supporten“, versichert Kuttin.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2025 um 21:38 Uhr aktualisiert