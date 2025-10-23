/ ©Montage: Canva/ 5 Minuten
Tabakdiebstahl in Klagenfurt: Täter flüchtet – Handy bleibt zurück
Ein Diebstahl endete für einen unbekannten Täter in Klagenfurt mit einem peinlichen Patzer.
Am Mittwochabend kam es in einer Trafik in Klagenfurt zu einem Diebstahl. Gegen 18 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Mann zwei Zigarren sowie eine Dose Tabak. Als der Verkäufer den Vorfall bemerkte und den Dieb zur Rede stellte, flüchtete dieser aus dem Geschäft.
Handy sichergestellt
Allerdings nicht ohne ein entscheidendes Missgeschick: Er ließ sein Mobiltelefon am Tatort zurück. Die Polizei stellte das Handy sicher und hat die Ermittlungen zur Identität des Täters aufgenommen.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.