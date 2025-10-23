Tabakdiebstahl in Klagenfurt: Täter flüchtet – Handy bleibt zurück

Am Mittwochabend kam es in einer Trafik in Klagenfurt zu einem Diebstahl. Gegen 18 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Mann zwei Zigarren sowie eine Dose Tabak. Als der Verkäufer den Vorfall bemerkte und den Dieb zur Rede stellte, flüchtete dieser aus dem Geschäft.

Handy sichergestellt

Allerdings nicht ohne ein entscheidendes Missgeschick: Er ließ sein Mobiltelefon am Tatort zurück. Die Polizei stellte das Handy sicher und hat die Ermittlungen zur Identität des Täters aufgenommen.