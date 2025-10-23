FPÖ fordert S-Bahn-Station „Flughafen-Klagenfurt Annabichl“

Ein geplanter Gesprächstermin zum Thema sei kurzfristig vom Bürgermeister abgesagt worden. „Offensichtlich ist dieses so wichtige Zukunftsprojekt der Stadtpolitik völlig egal“, so Skorianz. Die Freiheitlichen hätten laut dem Gemeinderat bereits mehrfach Initiativen gesetzt, um das Potenzial der Koralmbahn für Klagenfurt zu nutzen. Mehrere Anträge – etwa zu Betriebsansiedlungen entlang der Zugstrecke – seien jedoch unbeachtet geblieben.

Anbindung des Flughafens im Fokus

In der jüngsten Gemeinderatssitzung brachte die FPÖ einen Antrag ein, die S-Bahn-Station „Klagenfurt Annabichl“ in „Flughafen-Klagenfurt Annabichl“ umzubenennen. Dies entspreche einem langjährigen Wunsch des Flughafens, der laut Skorianz bislang von Stadt und Land „nur zaghaft unterstützt“ werde. „Der Flughafen Klagenfurt ist der Koralmbahn am nächsten gelegen – von der Station Annabichl sind es nur rund 700 Meter, also weniger als zehn Minuten Fußweg“, erklärt Skorianz. Zum Vergleich: In Graz sei die S-Bahn-Station „Feldkirchen“ bereits vor Jahren in „Flughafen Graz-Feldkirchen“ umbenannt worden.

Infrastrukturvorteil soll genutzt werden

Die S-Bahn brauche vom Klagenfurter Hauptbahnhof nur fünf Minuten bis Annabichl – ein klarer Standortvorteil, den man künftig besser vermarkten müsse. Der Flughafen habe sich, laut Skorianz, zudem bereit erklärt, den Gehweg von der Station zum Terminal zu überdachen, was auch Friedhofsbesuchern zugutekäme. „Auf großen Flughäfen sind Wege von 700 Metern völlig normal – in Triest beträgt der Abstand zur Bahnstation 600 Meter, in Laibach gibt es überhaupt keinen Bahnanschluss“, betont Skorianz.

„Dieser Vorteil muss endlich genutzt werden“

Mit Blick auf die bevorstehende Eröffnung der Koralmbahn fordert der FPÖ-Klubobmann daher, die bestehende Infrastruktur stärker ins Bewusstsein zu rücken: „Der Flughafen Klagenfurt ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden – dieser Vorteil muss endlich auch genutzt werden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 09:07 Uhr aktualisiert