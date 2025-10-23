Austria Klagenfurt klagt Medien: „Rufmord-Kampagne“

Nach Berichten über Ermittlungen gegen Vizepräsident Zeljko Karajica wehrt sich die Austria Klagenfurt entschieden. Der Verein kündigt nun rechtliche Schritte an.

Austria Klagenfurt-Vizepräsident Zeljko Karajica steht aktuell im Mittelpunkt der medialen Berichterstattung. Der Verein geht nun rechtlich dagegen vor.

Gegen Hauptgesellschafter und Vizepräsident Zeljko Karajica würde wegen Wirtschaftsbetrugs ermittelt, heißt es gestern in unzähligen Medien. Das lässt der Fußballclub so nicht stehen.

„Unter Außerachtlassung jeglicher journalistischer Sorgfalt wurden falsche Vorwürfe erhoben“

Der Wiener Medienrechts-Experte Albrecht Haller wurde beauftragt, die Interessen des Klubs zu vertreten. „Zeljko Karajica ist in jüngster Vergangenheit zur Zielscheibe grob unwahrer und ehrenrühriger medialer Angriffe geworden. Unter Außerachtlassung jeglicher journalistischer Sorgfalt wurden falsche Vorwürfe erhoben“, so Haller. Für ihn ist klar: „Dies ist mit allen rechtlich zu Gebote stehenden Mitteln zu ahnden.“ Haller betont, dass auch das Zitieren einer Falschmeldung rechtliche Folgen haben kann.