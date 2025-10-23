/ ©5 Minuten
Sanierung von Haltestellen: Das ändert sich nächste Woche bei den Bussen
Ab Montag, dem 27. Oktober 2025, beginnen am Heiligengeistplatz Bauarbeiten an den Haltestellen in der Ursulinengasse und der Wiesbadener Straße.
Ab 6.30 Uhr werden die Haltestellenbereiche abgefräst und anschließend neu asphaltiert. Während der rund einwöchigen Arbeiten können die betroffenen Haltestellen nicht bedient werden. Die Buslinien halten daher vorübergehend direkt am Heiligengeistplatz.
Bitte auf Hinweisschilder achten
An den bisherigen Haltestellen werden Hinweisschilder angebracht, zudem stehen Mitarbeiter vor Ort bereit, um Fahrgästen bei Fragen zu helfen.
Diese Linien und Haltestellen sind betroffen:
Betroffene KMG Linie(n):
Linie A, 1, 2, 3, 4, 5, 8 und 20
Betroffene Haltestellen:
Haltestelle 7,8,9,10,11,12,13,14 und 15 am Heiligengeistplatz
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 12:09 Uhr aktualisiert
