Sanierung von Haltestellen: Das ändert sich nächste Woche bei den Bussen

Ab Montag, dem 27. Oktober 2025, beginnen am Heiligengeistplatz Bauarbeiten an den Haltestellen in der Ursulinengasse und der Wiesbadener Straße.

Einige Buslinien halten daher vorübergehend direkt am Heiligengeistplatz.

Einige Buslinien halten daher vorübergehend direkt am Heiligengeistplatz.

Ab 6.30 Uhr werden die Haltestellenbereiche abgefräst und anschließend neu asphaltiert. Während der rund einwöchigen Arbeiten können die betroffenen Haltestellen nicht bedient werden. Die Buslinien halten daher vorübergehend direkt am Heiligengeistplatz.

Bitte auf Hinweisschilder achten

An den bisherigen Haltestellen werden Hinweisschilder angebracht, zudem stehen Mitarbeiter vor Ort bereit, um Fahrgästen bei Fragen zu helfen.

Diese Linien und Haltestellen sind betroffen: Betroffene KMG Linie(n):

Linie A, 1, 2, 3, 4, 5, 8 und 20 Betroffene Haltestellen:

Haltestelle 7,8,9,10,11,12,13,14 und 15 am Heiligengeistplatz

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 12:09 Uhr aktualisiert