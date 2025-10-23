Peter Reichmann offiziell als neuer Landesrat angelobt

Peter Reichmann künftig nicht nur die meisten Referatsbereiche (Umwelt, Naturschutz, Parke, Klimaschutz-Koordination, Jugend, Seniorinnen und Senioren, Kinder- und Jugendhilfe/Kinderschutz sowie Erwachsenenbildung) von seiner Vorgängerin Sara Schaar übernehmen, sondern auch den Bildungsbereich von Landesrat Daniel Fellner. Abgeben wird er die Familien- und Frauenagenden an Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) und Asyl und Integration an Fellner. Die Referats-Neueinteilung wurde bereits kurz nach seiner Angelobung im Landtag – in einer außerordentlichen Regierungssitzung – festgelegt.

©Büro LR Reichmann Peter Reichmann wurde im Rahmen der Kärntner Landtagssitzung offiziell als neuer Landesrat angelobt.

Reichmann: „Ich freue mich sehr„

Gefragt nach seinen Stärken, meinte der 33-jährige Jurist: „Ich kann sicher sagen, dass ich auch in unübersichtlichen und emotionalen Situationen kühlen Kopf bewahre, in fast stoischer Ruhe.“ Dass er mit dieser Selbsteinschätzung recht hat, bewies der Neo-Landesrat bei seiner Angelobung. Und selbst dabei dachte das Neo-Regierungsmitglied schon an seine bevorstehende Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die vielen spannenden Projekte, die mich in meinen Referatsbereichen begleiten werden.“ Als ganz großes Herzensprojekt definiert er „die Demokratie an sich“. Konkret: „Ich halte es für unausweichlich, dass man mit viel Engagement und Motivation für die positive Entwicklung der Gesellschaft weiterarbeitet.“

Glück auf für Peter Reichmann

„Mit der heutigen Angelobung von Peter Reichmann übernimmt ein Vollprofi aus dem Bildungsbereich Regierungsverantwortung in Kärnten. Peter Reichmann hat mich mit seiner ausgeprägten Lösungskompetenz, seiner fachlichen Expertise und vor allem mit seinem offenen, freundlichen Wesen überzeugt – das sind Werte, die wir in Kärnten verkörpern und die die richtige Sicht auf die Dinge ermöglichen: nicht das Problem in den Mittelpunkt stellen, sondern die Lösung“, betonte SPÖ-Landesparteivorsitzender Daniel Fellner abschließend.