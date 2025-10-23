Skip to content
Region auswählen:
/ ©EC-KAC/Florian Pessentheiner
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein KAC-Match gegen Fehérvár AV19 in der Heidi Horten Arena in Klagenfurt.
Der EC-KAC reiste am Donnerstag nach Ungarn
Klagenfurt
23/10/2025
Sechster Streich?

Rotjacken wollen Siegesserie in Ungarn fortsetzen

Am Freitagabend tritt der EC-KAC gegen Fehérvár AV19 an. Die Rotjacken streben dabei eine Verlängerung ihrer aktuell fünf Erfolge umspannenden Siegesserie in der win2day ICE Hockey League an. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(193 Wörter)

Nach fünf gewonnenen Partien in der win2day ICE Hockey League hintereinander tritt der EC-KAC am Freitagabend auswärts bei Fehérvár AV19 an. In der MET Aréna wollen die Rotjacken ihr Erfolgsserie verlängern. „Über fünf Siege in Folge kann man sich nicht beschweren. All diese Partien endeten mit 3:2, das zeigt, dass wir defensiv nicht sehr viel hergeben. Auch sieht man, dass wir in knappen Spielen gut und erfolgreich sind, es ist wichtig, diese Gewissheit oder dieses Gefühl schon früh in der Saison zu haben“, betont KAC-Verteidiger Jordan Murray.

Ausfälle beim KAC

Dem EC-KAC stehen im bereits vierten Saisonduell mit einem ungarischen Klub die Langzeitverletzten David Maier, Luka Gomboc und Fabian Hochegger nicht zur Verfügung. Ebenso fehlen wird in Székesfehérvár Sebastian Dahm, der aus persönlichen Gründen in seine dänische Heimat gereist ist. Gegenüber dem jüngsten Auswärtssieg in Graz am Sonntag wieder in das rot-weiße Line-up zurückkehren wird Mario Kempe, bei dem die aus einem geblockten Schuss im Spiel in Wien resultierende Unterkörperblessur so weit abgeklungen ist.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: