Rotjacken wollen Siegesserie in Ungarn fortsetzen

Am Freitagabend tritt der EC-KAC gegen Fehérvár AV19 an. Die Rotjacken streben dabei eine Verlängerung ihrer aktuell fünf Erfolge umspannenden Siegesserie in der win2day ICE Hockey League an. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

Nach fünf gewonnenen Partien in der win2day ICE Hockey League hintereinander tritt der EC-KAC am Freitagabend auswärts bei Fehérvár AV19 an. In der MET Aréna wollen die Rotjacken ihr Erfolgsserie verlängern. „Über fünf Siege in Folge kann man sich nicht beschweren. All diese Partien endeten mit 3:2, das zeigt, dass wir defensiv nicht sehr viel hergeben. Auch sieht man, dass wir in knappen Spielen gut und erfolgreich sind, es ist wichtig, diese Gewissheit oder dieses Gefühl schon früh in der Saison zu haben“, betont KAC-Verteidiger Jordan Murray.

Ausfälle beim KAC

Dem EC-KAC stehen im bereits vierten Saisonduell mit einem ungarischen Klub die Langzeitverletzten David Maier, Luka Gomboc und Fabian Hochegger nicht zur Verfügung. Ebenso fehlen wird in Székesfehérvár Sebastian Dahm, der aus persönlichen Gründen in seine dänische Heimat gereist ist. Gegenüber dem jüngsten Auswärtssieg in Graz am Sonntag wieder in das rot-weiße Line-up zurückkehren wird Mario Kempe, bei dem die aus einem geblockten Schuss im Spiel in Wien resultierende Unterkörperblessur so weit abgeklungen ist.