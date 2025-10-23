Zeugen fehlten: Klagenfurter Drogen-Prozess erneut vertagt

Ein Schöffenverfahren gegen zwei Klagenfurter und einen Slowenen, denen der Handel mit fast sieben Kilogramm Heroin und Kokain vorgeworfen wird, wurde am Donnerstag erneut vertagt. Mehrere Zeugen sind nicht erschienen.

Ein 64-jähriger Wirt aus Klagenfurt soll laut Anklage mit einem 40-jährigen Klagenfurter in seinem Lokal Kokain und Heroin verkauft haben. Erhalten haben sollen sie das Suchtgift von einem 69-jährigen pensionierten Slowenen. Der Jüngste ist unbescholten, die anderen beiden Männer sind jeweils einschlägig vorbestraft. Schon zum Auftakt im September hatten sich die drei Angeklagten gegenseitig immer wieder widersprochen. So waren sie sich nicht einig, welche Drogen und vor allem welche Mengen von dem Slowenen wann geliefert wurden. Staatsanwältin Daniela Zupanc beschuldigte die drei, insgesamt 4,3 Kilogramm Heroin und 2,3 Kilogramm Kokain eingeführt und verkauft sowie zum Teil auch selbst konsumiert zu haben.

Lieferungen über Peilsender verfolgt

Am Donnerstag sagte der Einsatz- und Ermittlungsleiter der Polizei vor Gericht aus. Die Täter wären zufällig ins Visier der Polizei geraten. So wurden zwei – nicht in dem Verfahren angeklagte – Personen an der slowenischen Grenze mit Suchtgift erwischt. Das Fahrzeug gehörte dem angeklagten Slowenen, der aufgrund von Drogendelikten amtsbekannt ist. Ein Hinweis auf einen Drogenverkauf in einem Klagenfurter Lokal führte dann zu weiteren Ermittlungen, ein Peilsender wurde am Auto des Drogenkuriers angebracht. Innerhalb eines halben Jahres wurden so 36 Lieferungen an den Klagenfurter Wirt verzeichnet, ehe der Kurier im Februar 2025 festgenommen wurde. Die lange Observierungsdauer erklärte der Beamte damit, dass die grenzüberschreitende Arbeit zeitaufwendig gewesen sei.

Prozess vertagt

Richterin Sabine Götz, die dem Schöffensenat vorsaß, ärgerte sich insbesondere darüber, dass zahlreiche Zeugen nicht zur Verhandlung gekommen waren, manche hatten auch krankheitsbedingt abgesagt. Den Angeklagten drohen jeweils bis zu 15 Jahre Haft. [APA / Red. 23.10.2025]