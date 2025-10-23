Neue Lend-Brücke wird gebaut: Startschuss fällt noch im Oktober

Der Neubau des Heinzelstegs in Klagenfurt startet noch im Oktober. Die Arbeiten sollen bis Sommer 2026 abgeschlossen sein. Erst dann wird die alte Brücke abgetragen.

„Nach über 20 Jahren Diskussion können wir den für die Bürger so wichtigen Neubau des Heinzelstegs endlich umsetzen. Die ersten Bauarbeiten starten bereits in den nächsten Tagen und werden im Sommer 2026 abgeschlossen sein“, erklärte FPÖ-Stadträtin Sandra Wassermann am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Die Projektkosten belaufen sich auf etwa eine Million Euro.

Künftig barrierefreier Zugang

Die von den Ziviltechnikern Horn & Partner ausgearbeiteten Pläne aus dem Jahr 2024 sind unverändert geblieben. „Die neue, 22 Meter lange Brücke, erhält ein schlankes Stahltragwerk, welches gerade im Stahlwerk in Oberösterreich produziert und dann im Frühjahr in einem Stück angeliefert wird. Eine besondere Herausforderung wird es sein, das Tragwerk auf die ebenfalls noch neu zu errichtenden Widerlager einzuheben“, berichtet Herbert Horn. Auf der neuen Brücke gibt es dann mehr Platz für Fußgeher und Radfahrer. Dafür wird die Tragwerksbreite von derzeit 2,30 Meter auf drei Meter erhöht. Zudem wird künftig ein barrierefreier Zugang mit einer lang gezogenen Rampe gewährleistet. Für mehr Sicherheit beim Heinzelsteg sorgt außerdem ein eigenes Beleuchtungskonzept.

©DI Heimo Kramer So wird der neue Heinzelsteg aussehen.

Verbindung zwischen Tarviser Straße und Villacher Straße

Die neue Brücke wird direkt neben dem Heinzelsteg errichtet. Die Fertigstellung ist für etwa Ende Juni 2026 geplant. Erst dann wird der alte Heinzelsteg abgetragen. Der Übergang von der Tarviser Straße in die Villacher Straße ist damit auch während der Bauzeit nahezu durchgehend möglich. Auch der Radweg bleibt weitestgehend geöffnet. „Trotz der notwendigen, umfangreichen Baumaßnahmen, bleibt die Allee in der Tarviser nahezu unberührt. Lediglich zwei Bäume müssen für die neuen Brückenwiderlager entfernt werden. Dafür wird es Ersatzpflanzungen und Begrünungsmaßnahmen geben“, betont Daniel Sebö, Leiter der Abteilung Straßenbau und Verkehr.

Kann zu temporären Umleitungen kommen

Aufgrund der hohen Frequenz im Bereich Heinzelsteg wird auch ein besonderes Augenmerk auf die Baustellensicherheit gelegt. „Wir werden dafür Sorge tragen, dass die vielen Fußgeher und Radfahrer, die den Bereich jeden Tag passieren, gut und sicher vorbeikommen. Dabei kann es auch zu kurzen, temporären Umleitungen kommen“, erklärt Wolfgang Streussnig von der ausführenden Firma Steiner Bau. Weiters ist geplant, im Frühjahr 2026 parallel zu den Bauarbeiten am Heinzelsteg, in der Villacher Straße auch eine Ampelanlage für mehr Verkehrssicherheit zu installieren. Die Detailplanungen mit dem Land Kärnten laufen noch.