Verkehrsthemen liegen Waidmannsdorfern schwer im Magen

Mitglieder des Stadtsenates, Vertreter der Stadtverwaltung, der Klagenfurt Mobil GmbH (KMG), und des Wasserverbandes sowie die Polizei fanden sich am Mittwochabend im Gemeindezentrum Waidmannsdorf ein.

Ein sogenanntes Stadtteilgespräch fand am Mittwoch im Gemeindezentrum Waidmannsdorf statt.

Vor Ort wurden aktuelle Anliegen der Bürger des Stadtteils besprochen. Diskutiert wurden in diesem Fall vor allem Verkehrsthemen – speziell der morgendliche Andrang an PKW rund um das Schulzentrum Waidmannsdorf beschäftigt die Anrainer.

Stadtteilgespräch

Die Veranstaltung war Teil der sogenannten Stadtteilgespräche, welche von Bürgermeister Christian Scheider (FSP) ins Leben gerufen wurden. Vertreter der Stadtpolitik, der Stadtverwaltung, Einsatzorganisationen etc. kommen regelmäßig zusammen und stehen den Bewohnern für ihre Anliegen zur Verfügung.

Stadt reagiert auf Bürgervorschläge

Kleinere Anliegen, wie Tempo-Anzeigetafeln oder Verkehrsspiegel für bessere Sicht im Kreuzungsbereich, konnten in diesem Fall sogar gleich vor Ort besprochen und fixiert werden. Andere Inputs wurden seitens der Stadtpolitik als wichtige Anregungen mitgenommen.