Kärntnerin (55) wurde auf offener Straße bestohlen

Taschendiebe waren am Donnerstagnachmittag in der Lerchenfeldstraße in Klagenfurt zu Gange. Mit einer gemeinen Masche tricksten sie eine 55-jährige Frau aus Feldkirchen aus. Die Polizei bittet nun um zweckdienliche Hinweise.

„Ein Täter lenkte die Frau ab, während der zweite Täter ihr die Tasche aus der Hand nahm“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Heiligengeistplatz. „Obwohl das Opfer kurz die Verfolgung aufnahm, konnten schlussendlich beide in unbekannte Richtung stadtauswärts entkommen“, erklären die Polizisten weiter. Sofort wurde eine örtliche Fahndung eingeleitet. Diese verlief jedoch negativ.