Ladendiebstahl eskaliert: Frau würgt 17-jährigen Mitarbeiter

Wilde Szenen spielten sich am Donnerstag in einem Klagenfurter Geschäft ab. Zwei Ladendiebe wurden dort auf frischer Tat ertappt. Um zumindest ihrem Komplizen die Flucht zu ermöglichen, würgte eine von ihnen einen Mitarbeiter.

Wie die Beamten der Polizeiinspektion Villacher Straße erklärten, handelt es sich bei den Tatverdächtigen um eine 32-jährige Slowenin sowie einen 42-jährigen Klagenfurter. „Sie sind verdächtig, gemeinsam einen räuberischen Diebstahl in einem Geschäft in Klagenfurt begangen zu haben“, erläutern die Polizisten.

Angestellten gewürgt

Offenbar wollten sie Lebensmittel stehlen und wurden dabei von einer Mitarbeiterin auf frischer Tat ertappt. Als sie die beiden darauf hinwies, dass die Produkte nicht bezahlt waren, eskalierte die Situation. „Um zumindest ihrem Begleiter die Flucht zu ermöglichen, würgte sie einen 17-jährigen Mitarbeiter“, schildert die Exekutive. „Beide Verdächtigen konnten von der Polizei im Zuge von Fahndungsmaßnahmen kurze Zeit später im Stadtgebiet angehalten und einvernommen werden.“ Sie werden nach Abschluss der Ermittlungen auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht. Der 17-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.