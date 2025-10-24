/ ©5 Minuten
Unfall in Klagenfurt: Drei Verletzte nach Zusammenstoß an Kreuzung
Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagabend bei einem Kreuzungsbereich in Klagenfurt. Drei Personen wurden im Zuge der Kollision verletzt.
Auf der Kreuzung Bahnhofstraße/Gabelsberger Straße in Klagenfurt hat es am Donnerstagabend gekracht. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten eine 61-jährige Autofahrerin und ein 27-jähriger Autofahrer miteinander. Die drei Fahrzeuginsassen – darunter auch der 66-jährige Beifahrer der Frau – wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. „Ein mit beiden Lenkern durchgeführter Alkomatentest verlief negativ“, heißt es abschließend vonseiten der Beamten der Verkehrsinspektion Klagenfurt.
