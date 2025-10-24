Musik, Tracht und Eleganz: Traditionelle PitzBall rückt näher

Am 8. November 2025 laden die Maturanten der HBLA Pitzelstätten wieder zu einer rauschenden Ballnacht in die Messehalle 5. Das diesjährige Motto lautet: "Almrausch und Abendglanz: A Nåcht in Tråcht und Eleganz".

Der traditionelle PitzBall der HBLA Pitzelstätten rückt näher und geht bereits in weniger als drei Wochen in der Messehalle 5 in Klagenfurt über die Bühne. Unter dem Motto „Almrausch und Abendglanz – A Nåcht in Tråcht und Eleganz“ verspricht das Event wieder festliche Stimmung. Entsprechend wünschen sich die Maturanten auch wieder einen stilvollen Dresscode, bestehend aus Tracht oder Abendkleidung. Für die musikalische Unterhaltung sorgen „Die jungen Wernberger“ sowie DJ JayKAy. Karten sind bereits erhältlich. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.