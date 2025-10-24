Demokratie-Debatte lockte 200 Gäste nach Klagenfurt

Unter dem Titel „Wahrheit und Manipulation – Demokratie unter Druck“ lud die Arbeiterkammer Kärnten (AK) am Donnerstag zu den „Kärntner Gesprächen zur demokratiepolitischen Bildung“ ein. Von 9 bis 13.30 Uhr beleuchteten namhafte Experten im Konferenzsaal in Klagenfurt aktuelle Demokratie-Diskurse aus unterschiedlichen Blickwinkeln und schaffen eine Plattform für einen fundierten Austausch. So mahnte AK-Vorstandsmitglied Martin Kowatsch bereits in seinen Begrüßungsworten: „Die Gesellschaftsform der Demokratie ist nicht von allein gekommen und wird auch nicht von allein bleiben. Demokratie muss tagtäglich neu erlernt werden, nur unser aller Engagement hält das demokratische Wesen lebendig.“ Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) betonte in einer Video-Grußbotschaft, dass das Motto des Vormittags kaum aktueller sein könnte.

©AK Kärnten/Helge Bauer Am Foto: AK-Vorstandsmitglied Martin Kowatsch

Beleuchten Wahrheit und Manipulation

Philosoph, Historiker und Schriftsteller Philipp Blom blickte zudem auf die Polykrise, in der Europa sich befindet – eine Überlappung und Intensivierung von Klimakrise, Verschiebung der Weltordnung, Digitalisierung, neuen globalen Konflikten sowie einer Krise der Demokratie und der Wahrheit. Kommunikationswissenschaftlerin Sophie Lecheler analysierte die Rolle digitaler Medien. „Daten sind heute ein entscheidender Faktor im Wahlkampf, da Parteien sie nutzen, um Botschaften passgenau – oft unsichtbar für die Öffentlichkeit – auf einzelne Wählergruppen zuzuschneiden. Das ist nichts Neues, aber man muss sich bewusst sein, dass sich die Datenmengen und -verfügbarkeiten verändert habe.“ Eine besondere Note brachte außerdem Kabarettist Hosea Ratschiller ein. Er zeigte mit seinem kritischen Humor, wie Satire als Werkzeug für Kritik und Aufklärung genutzt werden kann.

©AK Kärnten/Helge Bauer Am Foto: Schriftsteller Philipp Blom und Kommunikationswissenschaftlerin Sophie Lecheler (v.l.)

Demokratie im Fokus

Daniel Weidlitsch, Leiter der Abteilung Bildungspolitik, Jugend und Kultur: „Die Kärntner Gespräche sind ein Format, das sich mit gegenwärtigen demokratiepolitischen Herausforderungen multiperspektivisch und vor allem kritisch auseinandersetzt. Es freut mich insofern, dass heute sehr viele junge Menschen an der Veranstaltung – und vor allem auch an den Diskussionen – teilgenommen haben.“