Kärntner Seglerin wagt Neustart mit neuer Partnerin

Im Frühling 2025 trennten sich die Wege von Rosa Donner und Niklas Haberl. Knapp ein halbes Jahr später startet die ehemalige Juniorinnen-Weltmeisterin neu durch. Für ihren Olympia-Traum hat sie sogar die Segelklasse gewechselt.

Die Kärntnerin Rosa Donner will künftig in der weiblichen Skiff-Disziplin 49erFX voll durchstarten. Ende Mai absolvierte sie die ersten Testfahrten am Wasser. „Es war voll cool – aber ein riesiger Unterschied zum 470er. Die Fahrtechnik ist komplett anders. Ich habe zwar viel Know-how, was Segel, Trimm und Taktik betrifft, das hilft mir auch enorm – dennoch waren Handgriffe und Abläufe am Anfang eine große Herausforderung“, berichtet Donner.

Aus Kanada für Österreich

Mit Marion Lafrance Berger hat sich Donner zudem eine neue Vorschoterin ins Boot geholt. Die aus Montreal (CAN) stammende 25-Jährige segelte bereits für den kanadischen Verband auf Weltcup-Niveau. Aufgrund ihrer österreichischen Staatsbürgerschaft, die sie seit 2021 hat, ist sie auch für den Österreichischen Segel-Verband startberechtigt. Der Nationenwechsel wurde vergangene Woche final vollzogen: „Als in Kanada meine Segelpartnerschaft zu Ende gegangen ist, war mir klar: Ich bin noch nicht fertig. Der Wunsch, irgendwann einmal bei Olympia zu segeln, ist einfach so groß, dass ich dann auch mit dem österreichischen Verband Kontakt aufgenommen habe.“

©OeSV/Dominik Matesa Die Kärntnerin Rosa Donner will künftig in der weiblichen Skiff-Disziplin 49erFX voll durchstarten.

Training im Olympiazentrum

Aktuell arbeiten Rosa Donner und Marion Lafrance Berger intensiv am Kraftaufbau. „Uns beiden fehlt noch ein Stück auf das 49erFX-Idealgewicht. Deshalb haben wir in den letzten Wochen – und auch noch den ganzen Oktober – den Fokus auf das Krafttraining gelegt. Die Workouts absolvieren die beiden OeSV-Athletinnen im Olympiazentrum Klagenfurt. Die bevorstehende Segelsaison 2026 will das neue Team vollumfänglich absolvieren – und sich seine ersten Sporen in der olympischen Skiff-Disziplin der Damen verdienen. Als Vorbereitung auf das kommende Jahr greift dem Duo im November auch Luca Bursic, Coach von Formula-Kite-Olympiasieger Valentin Bontus, unter die Arme.