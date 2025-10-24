Unfall legt Bahnverkehr zwischen Klagenfurt und Weizelsdorf lahm

Freitagmittag kam es an der Eisenbahnkreuzung Lambichl (Klagenfurt-Land) zu einem Zugunfall: Ein Auto kollidierte mit einem Zug.

Am 24. Oktober um die Mittagszeit kam es zu einem Unfall an der Eisenbahnkreuzung Lambichl (Klagenfurt-Land). „Ersten Informationen zufolge ist ein Auto mit einem Zug kollidiert“ so ein Pressesprecher der Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet

„Bis voraussichtlich 14.30 Uhr sind keine Fahrten zwischen dem Hauptbahnhof Klagenfurt und Weizelsdorf möglich“, hieß es vonseiten der ÖBB. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Seit Freitagnachmittag verkehren die Züge auf der Strecke wieder planmäßig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 14:55 Uhr aktualisiert